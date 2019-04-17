Всероссийская конференция «Инклюзивное образование в сфере культуры» пройдет в АГИК

20 апреля 2019 г. в Алтайском государственном институте культуры состоится Всероссийская научно-практическая конференция « Инклюзивное образование в сфере культуры ». Учредителями конференции выступили: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Алтайский государственный институт культуры, Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Цель конференции — содействие педагогическому и профессиональному сообществам в обмене опытом, поиске новых форм и технологий реализации образовательного процесса в различных сферах культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии примут участие более 70 ученых, педагогов, специалистов коррекционно-развивающей сферы из Москвы, Казани, Калуги, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Бийска и Барнаула. Они обсудят проблемы, опыт и тенденции развития инклюзивного образования в сфере культуры; особенности инклюзивного образования лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и другими нозологическими формами; обменяются опытом содействия социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках конференции состоится презентация хореографической композиции «Вальс» (для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и мастер-класс «Открываем мир вместе» (для детей с синдромом Дауна). На базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова пройдет экскурсия «Формирование доступной среды в библиотеке для людей с ограниченными возможностями здоровья» и презентация опыта работы библиотек Алтайского края по организации безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.