Всероссийский фестиваль театров эстрадных миниатюр «Белая ворона» пройдет в Алтайском крае

25- 26 февраля 2019 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет XVIII Всероссийский фестиваль студенческих, школьных, молодежных театров эстрадных миниатюр (СТЭМов) «Белая ворона» . Учредители конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Алтайского края и Алтайский государственный институт культуры, при информационной поддержке Государственной телерадиокомпании «Алтай».

Цель фестиваля — выявление наиболее одаренных и перспективных молодых исполнителей, совершенствование их профессионального мастерства, сохранения и развития традиций исполнительства и популяризации эстрадного искусства, развитие эмоционального интеллекта.

Фестиваль проводится по направлениям — театральное направление (художественное слово), эстрадное направление (монолог, скетч, стендап, миниатюра, пантомима, пародия, имитация), оригинальное направление (клоунада, цирк, театр теней и т.д.), конкурс короткометражек (роликов).

Фестиваль «Белая ворона». Алтайский государственный институт культуры.

К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных школ и студенты средних профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и других ведомств. Конкурс соберет более 200 участников Барнаула, Новосибирска, Брянска, Москвы.

Оценивает участников фестиваля профессиональное жюри из г. Москвы, Новосибирска, Барнаула.

По итогам в каждом направлении лучшим исполнителям присуждаются звания «Лауреата» с вручением дипломов I, II, III степени, ценных призов. Абсолютный победитель фестиваля становится обладателем Гран-При и денежной премии.

25 февраля 2019 г. в 15.00 в концертном зале Алтайского государственного института культуры состоится торжественное открытие фестиваля. Завершится фестиваль 26 февраля награждением и гала-концертом, в котором примут участие победители и лауреаты фестиваля «Белая ворона».

С положением о проведении фестиваля можно познакомиться на сайте института www.agaki.ru

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