Встал, умылся, включил Zoom. Как проходила смена в самом популярном алтайском онлайн-лагере и кто его организовал

Рассеять детскую скуку в период самоизоляции решила барнаульская студентка Алика Зайцева. В России она стала первопроходцем в организации бесплатного интернет-лагеря. В первой смене « Pro-движение » поучаствовало 450 ребят со всей России, а во второй — 955. Обалдеть, не правда ли? Чем так приглянулся детям экранный лагерь и может ли он хоть немного заменить обычный, расскажет altapress.ru.

Кто создал смену?

Знакомьтесь. Алика Зайцева — студентка Алтайского государственного педуниверситета, победитель всероссийского конкурса «Лига вожатых», лучший старший вожатый России в 2019 году. Свою педагогическую «бойцовку» она носит вот уже 10 лет.

Алика Зайцева,

создатель онлайн-лагеря «Pro_движение»:

Лагерь — мое увлечение. У меня есть основная работа, которая вообще не связана с детьми. Я запланировала себе отпуск в августе, чтобы работать вожатой в Омской области. Было время, когда я работала и у нас на Алтае, но, я считаю, что здесь уровень очень низкий. В Омске сфера отдыха и восстановления детей развита до уровня всероссийских детских центров.

У нее есть свой отряд — «Сириус» состоит из 25 человек от 14 до 22 лет. Этих ребят Алика собрала, когда работала старшей вожатой в одной из барнаульских школ, а когда уходила, забрала с собой. «Отряд не прикреплен ни к какому образовательному учреждению, это чисто моя инициатива, я занимаюсь этим бесплатно. Я обучаю их и устраиваю на работу в омские лагеря», — рассказывает она.

Алика Зайцева и ее онлайн-лагерь. «ВКонтакте»

С ними она и открыла первую онлайн-смену, еще в марте, когда только началась антикоронавирусная изоляция. Чтобы ребята не скучали. Второй и третьей смены в планах не было, но дети сказали «Еще!».

Вторая смена была посвящена детям-волонтерам. Один из бойцов отряда писал проект совместно с Аликой, и вдруг их осенило: почему бы и не собрать волонтеров?

«Направление очень популярно: взять хотя бы волонтеров победы, волонтеров-медиков. Сейчас движение набирает обороты, поэтому нам казалось, что разнообразить знания ребят будет очень полезно. А те, кто себя проявил, работают сейчас в проекте», — рассказывает создательница лагеря.

Третью смену посвятили подготовке вожатых — так много желающих было приобщиться к педагогическому делу. В итоге ребята и отдохнули, и развлеклись, и получили сертификаты о том, что они рекомендуются для работы в пришкольных лагерях.

Творческая работа в онлайн-лагере. «ВКонтакте»

Смена шла 5 дней. Вожатые уверены, что это оптимальная продолжительность. Больше — дети устанут, меньше — не проникнутся.

Что такое онлайн-лагерь?

Зарядка, завтрак, квесты, свечки и даже дискотека — все это оказалось возможным и на онлайн-смене. И при этом детям не нужно все время сидеть перед компьютером. Вожатые дают такие задания, чтобы ребенок, как это ни парадоксально, больше проводил времени в оффлайне.

К примеру, к каждому вечернему мероприятию нужно подготовить тематический костюм — ведь будет конкурс лучших нарядов. Или украсить комнату. Или построить уютный шалаш из подушек и одеял. А можно даже помочь родителям: убраться и помыть посуду.

Алика Зайцева и ее онлайн-лагерь. «ВКонтакте»

«Мы запускали челленджи. К примеру, как в тик-токе: снимаешь видео как кидаешь в комнату с беспорядком „гранату“ — бац, склейка — и вот она уже убранная, — рассказывает Алика Зайцева. — Или давали задание выразить любовь к родным не менее 15 раз за день. Дети с удовольствием это выполняли, и родители были безумно нам благодарны. Онлайн-формат — ограниченный формат. Но всегда хочется удивить ребят, поэтому мы постоянно что-то добавляем, совершенствуем. Неинтересно видеть одно и то же. Мы добавляем мероприятия, активности различные, больше стараемся сделать интерактива, чтобы ребята ощущали живое общение. И все пробуем это на себе».

Удивительно, но особой популярностью в лагере пользовались прямые эфиры зарядок в инстаграме. «Наверное, потому что ее вел единственный мальчик-вожатый», — смеется начальница лагеря.

Или потому, что они шли в 11 часов по алтайскому времени. Благодаря тому, что лагерь собрал в себе 5 часовых поясов, половине «пионеров» не приходилось вставать рано.

Алика Зайцева и ее онлайн-лагерь. «ВКонтакте»

Помимо всего этого у детей есть свои мини-проекты. К примеру, по сортировке мусора или выращиванию растений. В вожатском направлении дети разработали проект смены, который повышает экономическую грамотность. Это готовый продукт, который можно представить хоть на уроке в школе, хоть выдвинуть на грант.

Что важнее всего в работе?

Дискотеки тоже проходили в инстаграм-эфире. Вели его парой — вожатый и ребенок. Дети менялись по очереди и показывали движения под музыку. Таким же образом проводили и концерты. На второй смене пробовали работать в Zoom — там уже можно петь и плясать всем отрядом.

Дети предлагали свои плейлисты. Лагерь даже проводил тик-ток дискотеку, где все повторяли танцевальные тренды. В общем, вожатые делали, все что нравится отдыхающим, старались быть с ними «на волне».

Алика Зайцева и ее онлайн-лагерь. «ВКонтакте»

Алика Зайцева,

создатель онлайн-лагеря «Pro_движение»:

Быть на волне с детьми максимально важно. Не стоит навязывать им дедовские мероприятия. А еще нужно быть знатоком своего дела. Любить то, что ты делаешь, и делать не для галочки. После того, как мы провели свою первую в России смену, вышло так, что учителей и старших вожатых стали заставлять делать то же самое. Большой аудитории они не получили. Очень важно делать именно для детей. Важно, чтобы они были счастливы, чтобы им и нам было интересно. Мы делаем для того, чтобы мы сами кайфанули и чтобы они получили удовольствие от того, что поучаствовали. Получилось ли у нас — ответ ищите в количестве участников, которое возросло в разы.

Чего не хватает?

Самое важное, что можно сделать в обычном лагере — обнять ребенка, уверена Алика Зайцева. А в новом формате с этим сложно.

Важно быть рядом с детьми, испытывать те эмоции, что испытывает ребенок на сезоне — этого не сделать в онлайн-лагере. И детям, и вожатым этого сильно не хватает.

Творческая работа в онлайн-лагере. «ВКонтакте»

Зато в онлайне можно единовременно собрать ребят со всей страны. Конечно, если мы говорим о каком-нибудь загородном «Орленке», а не о Всероссийском детском центре. А еще можно пригласить для беседы большое количество интереснейших спикеров.

К примеру, на смене вожатых выступали руководители различных педагогических направлений: от директоров департаментов образования и юнармии до блогеров и студентов. Дети, к примеру, беседовали с Ольгой Пашук — создателем всероссийской «Лиги вожатых».

Были и мастер-классы по хэндмейду, сценической речи и многим другим направлениям.

Творческая работа в онлайн-лагере. «ВКонтакте»

А будет еще смена?

Часть алтайских лагерей провела свои онлайн-смены в июне. «Кванториум» и ДЮЦы записывали мастер-классы. Если постараться, все это можно найти на сайте «Алтайские каникулы»

Смены закончились, лагеря готовились к оффлайн-сезону, но открытие перенесено на 15 июля. Продолжат ли они теперь, когда вирус разрушает все планы и на июль — очень большой вопрос.

А вот у онлайн-лагеря Алики будущее есть. На конец июля она готовит трехдневный «интенсив» для ребят, которые хотели бы научиться продвигать свои аккаунты и работать с графическими редакторами.

За началом набора можно следить в инстаграм-аккаунте отряда.