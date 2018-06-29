Вуз Алтайского края вошел в рейтинг Forbes

Издание изучило 600 российских высших учебных заведений. Учитывалось не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также изучалась биография более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов.

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и нет мониторинга их деятельности.

Первую строчку рейтинга занял узкоспециализированная Российская экономическая школа. Вуз получил 50,73 балла из 100 возможных. У РЭШ оказались самые высокие показатели по требованиям к абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавательского состава.

В ТОП-100 российских вузов попало множество столичных заведений. Среди региональных отличился Томск. Его политех оказался на 12 строчке. В целом город представляют 4 учебных заведения. Из Новосибирска в ТОП-100 попали три вуза. Из Барнаула — один. На 65 строчке расположился Алтайский государственный медицинский университет.