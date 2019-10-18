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XIХ международная научно-методическая конференция открылась в Алтайском государственном институте культуры

17 октября 2019 г. в Алтайском государственном институте культуры открылась XIХ международная научно-методическая конференция «Теория, история и практика образования в сфере культуры». В конференции принимают участие более 100 научно-педагогических работников и молодых ученых из 10 российских регионов, а также Германии, Тайваня, Белоруссии и Казахстана.

XIХ международная научно-методическая конференция «Теория, история и практика образования в сфере культуры».
XIХ международная научно-методическая конференция «Теория, история и практика образования в сфере культуры».
Фото: архив АГИК

Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов и проблем, обмен научным и практическим опытом в области образования; содействие и стимулирование методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности обучающихся, молодых ученых и преподавателей образовательных организаций дополнительного, профессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства.

В рамках конференции работают четыре секции: «Теория и практика образования в сфере культуры и искусства», «Перспективы развития социально-культурных и информационных технологий в образовательной среде профильных вузов», «Методологические основы хореографического образования», «Актуальные проблемы музыкальной педагогики и исполнительства», на которых рассматриваются основные тенденции развития образования в сфере культуры и искусств.

Алтайский государственный институт культуры.
Алтайский государственный институт культуры.
Фото: архив АГИК

18 октября 2019 г. пройдет мастер-класс «Фортепианные миниатюры русских композиторов прошлого (на материале современных изданий)» Анны Александровны Штром, кандидата искусствоведения, декана фортепианного факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В мастер-классе примут участие студенты Алтайского государственного института культуры, обучающиеся Алтайского государственного музыкального колледжа, учащиеся детских музыкальных школ, преподаватели.

Мастер класс пройдет 18 октября 2019 г. в 10:00 по адресу ул. А. Петрова, 212.

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