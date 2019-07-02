Им стал выпускник Тальменской школы № 1 Андрей Соловьев, который подал документы на направление подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии» факультета математики и информационных технологий, поскольку давно увлекается программированием и в дальнейшем планирует заниматься этим профессионально. В его портфолио — 250 баллов по ЕГЭ и победа в конкурсе «Покори Университет», давшая ему три дополнительных балла при поступлении в АлтГУ. Помимо этого, в соответствии с программой поддержки талантливой молодежи Андрей Соловьев, как высокобальник, став студентом естественнонаучного факультета опорного вуза Алтайского края, будет получать повышенную стипендию в размере 12000 рублей.

Я выбрал Алтайский госуниверситет, поскольку это одни из лучших университетов страны, который находится в родном крае и недалеко от дома. Планирую получить здесь образование в области информационных технологий и стать высококлассным IT-специалистом. Ведь перед ними в наше время открываются большие возможности и работу по это специальности можно найти в любой стране и любой сфере, связанной с компьютерами, — уверен 2000-й абитуриент АлтГУ.

2000-й абитуриент АлтГУ выбрал факультет математики и информационных технологий. Фото: архив Алтайского государственного университета.

Направление подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии» появилось на ФМиИТ в 2013 году и на сегодняшний день является одним из самых популярных среди абитуриентов факультета. Это направление выбирают те выпускники школ и поступающие, кто планирует серьезно заниматься программированием и информатикой. Кроме того, декан ФМиИТ Евгений Владимирович Журавлев отметил, что выпускники направления подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии» имеют практически 100% трудоустройство.

Студенты данного направления обучения активно участвуют в различных конкурсах и математических состязаниях. Поэтому победители школьных олимпиад, поступающие на это направление обучения, смогут в дальнейшем активно проявить себя в данной деятельности, — уточнил Евгений Владимирович. — Сейчас наши студенты участвуют в конференции «HOT Challenge 2019», организованной Национальным фондом подготовки кадров, а еще одна команда вернулась с проходившей в Якутске олимпиады. Кроме того, другая команда из пяти человек в настоящее время готовится к поездке на олимпиаду в Дубну.

Добавим, что приемная комиссия в этом году отмечает увеличение интереса абитуриентов к программам бакалавриата и специалитета. По сравнению с прошлым годом на 1 июля в АлтГУ пришло уже на 300 человек больше.

Опорный АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России по направлению «Гуманитарные науки». Архив Алтайского государственного университета.