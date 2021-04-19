«Я сначала не понял, как целиться»: в Барнауле прошел второй биатлонный урок

Вторую неделю в школы Барнаула приходят юные биатлонисты. Молодые спортсмены и их наставники рассказывают детям о своем виде спорта, причем не в теории, а на практике: демонстрируют элементы тренировочной работы и даже дают пострелять. Этот проект реализует «Барнаульская федерация биатлона», совместно с АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» и «Газпром газораспределение Барнаул» при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Первой урок биатлона приняла Барнаульская школа № 24, а в минувший четверг спортсменам аплодировали пятиклассники школы № 127. Началось же все еще в феврале, когда в Кургане биатлонисты первыми в стране провели такой урок. Их опыт признали удачным и масштабировали на всю страну. Сейчас в проекте участвуют более 30 регионов, в том числе и Алтайский край. А еще вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов оказал большую помощь Алтайскому краю, на личные средства, приобретя для Барнаульской городской федерации биатлона 10 винтовок и 20 установок для стрельбы, с которыми сейчас спортсмены и посещают школы.

— Это винтовки Би-1 — пневматические, усовершенствованные именно под детский биатлон, с хорошим прицелом, удобным прикладом. То, что нужно для начала занятий нашим видом спорта, — говорит председатель барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров.

У пятиклассников школы № 127 в этот день были веселые старты, так что биатлонный урок идеально вписался в их формат.

На мероприятии присутствовал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Правдин Р.В., один из организаторов открытого урока по биатлону.

Школа № 127

— В биатлоне важно не только быстро бегать на лыжах, но и хорошо стрелять, так что этому компоненту уделяется большое внимание, — рассказывает детям Роман Валериевич.

Несколько юных биатлонистов прямо в зале, расположившись на стрелковом коврике, сделали пристрелочные выстрелы из пневматических винтовок.

Самым смелым, дали почувствовать себя биатлонистами, объяснив, как пользоваться винтовкой и разрешив опробовать ее в деле.

— Вообще прикольно, — улыбается пятиклассник Аркадий Толкачев.

— Мне тоже понравилось, — соглашается его друг Матвей. — Я вообще уже стрелял, только из другого оружия.

— Я сначала не понял, как целиться, — снова берет слова Аркадий. — Потом один глаз закрыл, понял, что нужно выбрать момент, когда черный кружок на мишени попадет в прицел. И все пять выбил! Я вообще дзюдо занимаюсь, но биатлон тоже круто.

Школа № 127

Заинтересовать и мотивировать

Андрей Угаров с детьми солидарен — биатлон нравится многим, но вот большим количеством занимающихся городская федерация похвастаться не может.

Во-первых, в Барнауле нет спортшколы по биатлону.

Во-вторых, многим кажется, что это дорогое удовольствие.

— Если мы говорим о профессиональном уровне и малокалиберном оружие, то соглашусь, это затратно. Но развивать биатлон на начальном уровне, могут позволить себе многие. Любой школе по карману и такие винтовки, и установки. Потому мы и ездим по школам, чтобы показать — что это доступно. Кроме того, надеемся, что дети заинтересуются тем, что увидят на таких биатлонных уроках, и придут к нам заниматься, — говорит Андрей Угаров.

Школа № 127

Кстати, две винтовки и две установки для стрельбы, из старого арсенала стрелкового инвентаря Барнаульской федерации биатлона, после урока, остались в школе — их безвозмездно передали учебному заведению, чтобы у детей была возможность продолжить тренировки.

Ну, а в июне барнаульская федерация биатлона уже отправится в районы Алтайского края. В этом году барнаульские биатлонисты стали победителями президентского гранта, получив 1,4 миллиона рублей на покупку современного стрелкового инвентаря.

Проект под названием «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» будет реализован при поддержке «Союза ветеранов биатлона Алтая» и «Газпром газораспределение Барнаул».

— Основная сумма президентского гранта пойдет на закупку 18 газобаллонных винтовок «Пионер», это уже почти профессиональное оружие, позволяющие детям плавно переходить с пневматического на малокалиберное оружие. С этими винтовками мы будем проводить такие же уроки биатлона, но уже в районах Алтайского края, — рассказал Андрей Угаров.

Школа № 127

Акцент

60 спортсменов тренируются в барнаульской федерации биатлона. В минувшем сезоне воспитанник федерации Павел Волков стал победителем первенства России, подтвердив норматив кандидата в мастера спорта по биатлону.

Фото и материалы предоставлены Ярославом Махначевым (газета Вечерний Барнаул)