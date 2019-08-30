«Яйца выеденного не стоит»: министр и алтайские депутаты обсудили, хватает ли учебников

Школы Барнаула обеспечены учебниками на 91%, хотя в целом по Алтайскому краю этот показатель составляет 98%, заявил министр образования Максим Костенко на правительственном часе в АКЗС 28 августа.

Вопрос об обеспеченности учебниками министру задал депутат Сергей Лямин, дочь которого в этом году идет во второй класс 55-ой школы Барнауле.

По его словам, из-за перехода начальных классов на другую программу «Школа России» детям выдадут только учебники по английскому языку. Других нет.

Относительно этого случая министр пообещал разобраться. Но сообщил, что некоторые школы меняют программы начальных классов для того, чтобы синхронизировать их с теми, которые начинаются в средней школе, с 5 класса.

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Какие учебники использует учебная организация, решает сама школа. Но она может выбрать только те, что утверждены приказом минпросвещения в федеральном перечне учебников. Минпросвещения в начале года исключило из него 500 учебников. Возникает вопрос, как заместить их. Но срок действия учебника — 5 лет, и это норму с советского времени еще никто не отменил.

Однако в целом, подчеркнул Костенко, ситуация с обеспеченностью школьников учебниками в крае значительно улучшилась. Если в прошлом году на каждого ученика в среднем приходилось по 1 тыс. бюджетных рублей на учебные расходы, то в этом — по 1,4 тыс.

Образование. Учебники. открытые источники ( CC0)

По краю обеспеченность учебниками — 98%, по Барнаулу — 91%. Сейчас педагоги обсуждают возможность замещения обычных учебников для старшеклассников электронными.

Председатель АКЗС Александр Романенко, впрочем, сказал, что «надо заканчивать» и с недостающими 2% и 9%.