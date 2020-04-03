С 23 марта воспитанники «Уникума» находятся на каникулах, а в связи с введением карантинных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, не выходят из дома. Но, даром времени они не теряют, проводят его с пользой за интересными занятиями: активно занимаются лепкой, живописью, изучают английский язык. Результатами своей работы воспитанники школы активно делятся со своими преподавателями. А сегодня фотографии образовательного процесса в домашних условиях появились и в социальных сетях. Таким образом, учащиеся школы присоединились к флешмобу #агудома, организованному Лигой студентов АГУ.

Лариса Нехвядович,

директор Института искусств и дизайна , доктор искусствоведения , профессор:

Мы учим наших детей не только творческим дисциплинам, развиваем их кругозор в области искусства и других гуманитарных наук, но и воспитываем ответственных граждан своей страны, которые с пониманием относятся ко всему происходящему в обществе. Несмотря на то, что у нас в регионе и по всей стране введены карантинные мероприятия, образовательный процесс в школе «Уникум» продолжается, но, как и в большинстве случаев, он проходит дистанционно. Мы полны планов и творческих идей, которые обязательно реализуем!

Юные воспитанники школы «Уникум» АлтГУ присоединились к флешмобу #агудома. Архив Алтайского государственного университета.

Так, например, в ближайшее время в инстаграме школы @school_art_asu стартует семидневный марафон «Агушные детки». Проект предназначен для дошкольников и их родителей, которые находятся в режиме самоизоляции и хотят интересно провести свободное время. На протяжении недели ребята будут получать самые разные творческие задания, которые нужно будет выполнить, а итог проделанной работы продемонстрировать на фото или видео, опубликовав его в социальных сетях под хештегом #марафонагушныедетки.

Принять участие в марафоне «Агушные детки» могут все желающие. После завершения акции самые активные ее участники получат подарки, главным из которых станет месяц бесплатного обучения в школе «Уникум» в новом учебном году.

Напомним, что проект школы «Уникум» стартовал в 2018 году. Он создан в рамках программы стратегического развития АлтГУ и нацелен на эстетическое развитие детей дошкольного и школьного возрастов. «Уникум» — это универсальные программы для развития личности ребенка и индивидуальный подход в преподавании обозначенных дисциплин, а самое главное, комплекс творческих направлений, с помощью которых дети смогут наиболее полно развить свои способности.

В 2020 учебном году Школа раннего эстетического развития АлтГУ «Уникум» ведет набор детей разных возрастов по пяти направлениям.