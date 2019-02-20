Зачем энергетики ходят в школу

Учебные заведения Алтайского края специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» посещают не для получения знаний. Напротив, они сами на время становятся педагогами — чтобы научить детей правилам обращения с электрическим током.

Урока электробезопасности официально в расписании нет. Но проводится он во всех школах региона. В 2018 году специалисты «Алтайэнерго» провели более двух тысяч специальных тематических занятий.

О таком необычном уроке мечтают все школьники. Взрослые разговаривают с детьми на равных, выслушивают каждое мнение и не считают, что бывают неверные ответы на вопросы. Здесь можно отвечать с места, посмотреть мультики, поздороваться с роботом Вольтиком, попробовать почти по-настоящему спасти человека — сделать искусственное дыхание и массаж сердца кукле-манекену по имени Гоша.

Энергетики рассказывают ребятам, почему нельзя прикасаться к опорам линий электропередачи, перепрыгивать или перешагивать оборванный электрический провод, играть вблизи трансформаторных подстанций. Школьники учатся определять, какие предупреждающие знаки сообщают человеку о том, что он находится вблизи опасного объекта под высоким напряжением.

Самое интересное во время урока — разучивание специальной походки. Энергетики называют её «шаркающий шаг». Соблюдать именно такой способ передвижения крайне необходимо, если слишком поздно удалось заметить оборванный и лежащий на земле электрический провод. «Нужно поставить обе ноги вместе и уходить от места падения провода на 10 метров, передвигая ноги без отрыва от земли, и друг от друга», — поясняют учителя-энергетики. И ребята, с улыбками и смехом, увлечённо повторяют необычный стиль передвижения. Главное, чтобы знания, полученные в игровой форме, запомнились и уберегли в нужный момент от опасности.

В «МРСК Сибири» уже много лет реализуется программа по профилактике детского электротравматизма. Её основные инструменты — мастер-классы и тематические уроки. В течение учебного года энергетики с познавательной программой приходят в учебные заведения края, летом — в детские оздоровительные лагеря и на пришкольные площадки. Цель — сохранить детские жизни, научив каждого ребёнка правилам безопасного обращения с электричеством. Чтобы полученные знания запомнились надолго, в завершение встречи дети всегда получают раскраски и другие подарки с информацией о том, как подружиться с электричеством.