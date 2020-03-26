Запереть детей в школе. Как в Алтайском крае переходят на дистанционное образование из-за коронавируса

До конца школьных каникул осталось несколько дней. В Алтайском крае, как и во всех регионах СФО, решили не удлинять детский отдых из-за COVID-19, а продолжить обучение. Но без посещения школ. Сейчас все родители должны подписать заявление о согласии на дистанционное обучение, а учительское сообщество края — быстро придумать, как его организовать.

Карантина нет

Каникулы школьников в Алтайском крае продлятся до 1 апреля, со 2 апреля во всех школах должна начаться четвертая учебная четверть. Если режим повышенной готовности, объявленный в регионе 18 марта, не будет снят, то школы перейдут на дистанционное обучение.

Министерство просвещения РФ рекомендовало российским школам перейти на такой вид работы до 12 апреля, затем будет принято новое решение.

По словам министра образования Алтайского края Максима Костенко, сегодня около 1000 учащихся и так сидят по домам в связи с ОРВИ и гриппом.

«Карантин по COVID-19 не объявлен, но мы обязаны сделать все для сохранения здоровья детей, — сказал он в поездке в Заринский район по проверке готовности к дистанционному обучению. — Тем не менее мы не должны потерять этот промежуток времени для образования ребенка — неделя-две, сколько это продлится, мы пока не знаем».

Впрочем, по словам министра, ситуация в Алтайском крае на данный момент такова, что не исключается и очное общение учеников с учителем.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Уровень тревожности

К идее дистанционного обучения учителя в крае отнеслись по-разному. Те, кто был ориентирован на высокие достижения, участие школьников в олимпиадах и конкурсах, уже умеют использовать онлайн-технологии и систематически пользуются электронными ресурсами. Для них переход на дистант не составит труда.

Однако в крае порядка 200 школ из 1100 вообще никак не используют дистанционные технологии, им придется учиться этому с нуля. Почти все такие школы находятся в сельской местности, где есть большие проблемы с интернетом. Более того, не все учителя компетентны в информационно-коммуникационных технологиях, поэтому, по словам министра образования, «уровень тревожности высок».

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Онлайн-арсенал

По данным Алтайского института развития образования, у алтайских учителей налажен процесс работы с разными бесплатными ресурсами, среди них «Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «ГлобалЛаб», онлайн-школа «Фоксфорд», Coursera, Stepik, Skyes School, образовательный портал «Учи.ру», «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов».

В арсенале будущих онлайн-учителей также электронные учебники, открытые уроки, вебинары издательства «Просвещение».

Контролировать выполнение работ педагоги будут с помощью информационной системы «Сетевой регион. Образование». Она позволяет публиковать расписание занятий, задания по предметам, имеет встроенный почтовый сервис. Все участники имеют возможность обмениваться сообщениями.

В заринском лицее «Бригантина» рассказали, что уже несколько лет используют сервис «Яндекс.Учебник». Материалы здесь добротные, а дети и учителя уже привыкли к алгоритмам. На сервисе есть уроки по всему перечню предметов, есть возможность создавать и свои занятия, делиться материалами.

Плюс ресурса в том, что можно, например, ограничивать время и количество попыток решения тестов и других контрольных работ во избежание «списывания».

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Без связи

При всей огромной базе электронных ресурсов для дистанционного образования такая форма доступна далеко не всем.

«По нашим данным, у 5−7% детей в Алтайском крае даже нет необходимых гаджетов и, соответственно, никаких возможностей для перехода на дистанционное образование», — рассказал министр Костенко.

В Новоманошкинской школе Заринского района 178 детей. 32 ребенка ездят сюда из близлежащих сел (Новокопылово, Смирново, Шпагино, Голубцово). С последними двумя нет даже телефонной связи.

Директор школы Татьяна Габович говорит, что зачастую школьного трафика не хватает для полноценной организации дистанта, так что придется придумывать другие формы.

В качестве варианта рассматривают общение через WhatsApp-группы. Учителя будут рассылать задания, а дети — фотографировать сделанные уроки и присылать их педагогу.

Для тех ребят, у кого нет необходимого оборудования, учитель приготовит пакет заданий и передаст его родителям. 13 апреля мамы и папы должны будут привезти пакет сделанных уроков обратно в школу.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Все по-прежнему

С другой стороны, многим сельским школам в некотором смысле легче перейти на дистант, поскольку они и так оказываются изолированными от учеников в период снегопадов или весенней распутицы. Онлайн-платформы давно используются не только в крупных городах.

Пока не объявлен настоящий повальный карантин, есть вариант, что некоторые школы вообще будут работать в обычном режиме.

Во втором классе Новоманошкинской школы 17 учеников, в первом и вовсе шесть. По словам Максима Костенко, эпидемиологические нормы позволяют продолжить очное обучение, если в классе одновременно находится до 12 человек. А в крае почти 290 школ, общий контингент которых 50 человек и меньше.

«Например, мы видим, что у учителя недостаточно компетенций для онлайн-обучения, сложности с техусловиями. Можно выстроить все так, что ничто не будет угрожать здоровью детей, и продолжить процесс образования в прежнем режиме», — сказал министр.

Учреждения дополнительного образования также полностью не закрываются. В их работе исключены массовые события (с численностью участников более 50 человек), но группы до 12 человек при соблюдении правил эпидемиологической безопасности могут заниматься очно.

Для онлайн-обучения педагоги будут использовать платформу «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Методическая помощь

Чтобы помочь учителям адаптироваться к новым условиям, Алтайский институт развития образования ежедневно ведет вебинары для учителей-предметников по вопросам дистанционного обучения. В них уже приняли участие более 850 педагогов. Также открыта горячая линия методической поддержки. Телефон +7 (3852) 555−897 (доб. 7001), звонки принимаются с 8:00 до 16:30. Вопросы также можно задать по адресу distant@iro22.ru .

Воспитательный контроль

Дистанционное образование стало большой неожиданностью и проблемой еще и для родителей.

«Сейчас уже ходят такие мемчики, мол, зачем детей запирать дома, нельзя было, что ли, в школе запереть на две недели, — сказал Максим Костенко. — Но если всерьез, то важно при переходе на дистанционное образование не потерять воспитательный контроль и мотивировать детей заниматься дома».