Запрет на хиджаб в омском медколледже объяснили «эстетическим раздражением»

В министерстве образования Омской области прокомментировали запрет медицинского колледжа на ношение хиджаба, сославшись на правила учреждения и Верховный суд, пишет NGS55.ru .

Права ходить на занятия в платке, носить который обязывает религия, добивается студентка по имена Алина. В декабре она подала иск с требованием компенсировать ей моральный вред.

По словам девушки, запрет противоречит Конституции РФ. Также она утверждает, что администрация колледжа грозит ей отчислением.

В Минобразования назвали запрет правомерным, поскольку образовательные учреждения могут устанавливать требования и к одежде обучающихся (общему виду, цвету, фасону, знакам отличия), и к правилам ее ношения.

Такие требования есть и в колледже, приняты они с учетом мнения студсовета. К примеру, студенты «обязаны соответствовать внешнему облику медицинского работника и не вызывать эстетического раздражения».

«Запрет на ношение головного убора (хиджаба) в помещении колледжа не препятствует получению среднего профессионального образования, соответственно, не нарушает право на образование», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также процитировали закон о свободе совести и религиозных объединениях, в части того, что Россия — светское государство, и напомнили об определении Верховного суда, в котором говорится, что учащиеся не могут исповедовать религию в стенах бюджетного образовательного учреждения.