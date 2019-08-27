Заселение студентов АлтГУ в общежития проходит успешно

Началось заселение студентов Алтайского государственного университета в общежития. В частности, 25 августа 2019 года эту процедуру прошли студенты факультета психологии и педагогики АлтГУ. О том, как происходило заселение, ребята сами рассказали на сайте вуза .

Первокурсникам помогают заселяться волонтеры из числа студентов старших курсов, хорошо знакомых с жизнью в общежитии. Константин Пономарев, председатель студенческого совета общежитий факультета психологии и педагогики АлтГУ, организовал волонтерскую команду из студентов факультета, которые уже проживали в общежитии.

Заселение студентов АлтГУ в общежития. Фото: архив АлтГУ.

После заполнения документов и выполнения необходимых действий в студгородке АлтГУ волонтеры сопровождали новых студентов в общежитие номер пять «Универ-Сити», где на входе их уже ждали старшие товарищи. Команда волонтеров сопровождала заселение студентов в общежитие и помогала расположиться в комнатах. Вечером общежитие посетила заместитель декана по внеучебной и воспитательной работе факультета — Татьяна Волкова.

Заселение студентов АлтГУ в общежития. Фото: архив АлтГУ.

«Огромная благодарность Константину, который организовал работу команды. Все студенты команды молодцы, потому что благодаря их работе и поддержке заселялись в общежитие быстро и слаженно!», — отметила Татьяна Волкова.

Заселение студентов АлтГУ в общежития. Фото: архив АлтГУ.

«Сегодня было сложно, так как я первый год на этой должности, но ребята из команды, которую я собрал, очень сильно помогали. Всё прошло хорошо, хотя было волнение, но мы с ним справились! Обошли два этажа, я поспрашивал родителей, которые присутствуют здесь с детьми — все довольны, говорят, что мы молодцы», — рассказал Константин Пономарев.

В настоящее время студенты уже 5 факультетов АлтГУ полностью заселились в общежития вуза.