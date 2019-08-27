Заселение студентов АлтГУ в общежития проходит успешно

Первокурсникам помогают заселяться волонтеры из числа студентов старших курсов, хорошо знакомых с жизнью в общежитии. Константин Пономарев, председатель студенческого совета общежитий факультета психологии и педагогики АлтГУ, организовал волонтерскую команду из студентов факультета, которые уже проживали в общежитии.
После заполнения документов и выполнения необходимых действий в студгородке АлтГУ волонтеры сопровождали новых студентов в общежитие номер пять «Универ-Сити», где на входе их уже ждали старшие товарищи. Команда волонтеров сопровождала заселение студентов в общежитие и помогала расположиться в комнатах. Вечером общежитие посетила заместитель декана по внеучебной и воспитательной работе факультета — Татьяна Волкова.
«Огромная благодарность Константину, который организовал работу команды. Все студенты команды молодцы, потому что благодаря их работе и поддержке заселялись в общежитие быстро и слаженно!», — отметила Татьяна Волкова.
«Сегодня было сложно, так как я первый год на этой должности, но ребята из команды, которую я собрал, очень сильно помогали. Всё прошло хорошо, хотя было волнение, но мы с ним справились! Обошли два этажа, я поспрашивал родителей, которые присутствуют здесь с детьми — все довольны, говорят, что мы молодцы», — рассказал Константин Пономарев.
В настоящее время студенты уже 5 факультетов АлтГУ полностью заселились в общежития вуза.
Управление информации и медиакоммуникаций
Адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Ленина, 61, каб. 809.
Телефон: (3852) 291−221
E-mail: press@asu.ru, leww@rambler.ru