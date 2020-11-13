1400 жителей Алтайского края могут получить цифровые сертификаты. Что это такое и для чего он нужен

Около 1400 жителей Алтайского края претендуют на получение персональных цифровых сертификатов. По числу поданных заявок он занял 12 место в стране. Об этом сообщает региональное министерство цифрового развития.

Всего в стране будет выдано 33 тыс. цифровых сертификатов жителям 48 регионов.

Что это за сертификат

Граждане самостоятельно могли подавать заявки через портал «Госуслуги» на получение этого сертификата для того, чтобы пройти бесплатные курсы повышения квалификации по востребованным направлениям цифровой экономики на лучших образовательных площадках страны.

Специальная образовательная госпрограмма осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Воспользоваться сертификатом можно будет до 2024 года.

Где можно будет учиться

Обучение проводится более чем по 400 программам вузов и иных образовательных организаций нашей страны. В их числе Алтайский госуниверситет, представивший наибольшее количество образовательных программ для участников персональных цифровых сертификатов. В рамках проекта опорный вуз реализует 16 программ, на которые записаны свыше 1700 граждан из различных регионов страны.

Какие направления можно выбрать

В числе специальных учебных программ повышения квалификации: