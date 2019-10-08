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Жителей Алтайского края приглашают на выставку зарубежных университетов

15 октября в Новосибирске пройдет ежегодная осенняя выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2019. Студенты, школьники и их родители смогут лично пообщаться с представителями вузов Великобритании, США, Канады и Швейцарии. Эксперты расскажут все секреты успешного поступления и учебы за рубежом.

В Новосибирске пройдет ежегодная осенняя выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2019.
В Новосибирске пройдет ежегодная осенняя выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2019.
Фото предоставлено организатором выставки

Гостей выставки проконсультируют о поступлении, учебе и возможностях университетов разных стран, дадут рекомендации по поступлению, презентуют уникальный курс подготовки к обучению за рубежом EnterUni.

Кроме того, все желающие могут подобрать себе вуз и программы обучения с помощью профессиональных консультантов ITEC, пройти бесплатное тестирование по английскому языку и выбрать языковые курсы и летние каникулярные программы для детей.

Также на выставке проведут несколько семинаров. Представитель Swiss Education Group (Швейцария) Юлия Подшивалова расскажет об образовании и карьере в индустрии гостеприимства, Кирилл Мурахтанов из Humber College — о перспективах высшего образования в Канаде, а директор ITEC-Новосибирск Анна Петрова раскроет секреты подготовки к поступлению в зарубежный университет.

На выставку необходимо зарегистрироваться на сайте.

Мероприятие пройдет в Domina Hotel Novosibirsk (г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, этаж 2). Начало в 15:00.

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