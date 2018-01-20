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Образование
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Жителей Алтайского края приглашают на выставку зарубежных университетов

28 января в Новосибирске пройдет ежегодная выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2020. Студенты, школьники и их родители смогут лично пообщаться с представителями вузов Великобритании, США, Канады, Европы (Германия, Швейцария, Испания). Эксперты расскажут все секреты успешного поступления и учебы за рубежом.

Выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2020
Выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2020
CC0

В Новосибирске пройдет ежегодная осенняя выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2020.

Гостей выставки проконсультируют о поступлении, учебе и возможностях образования разных стран, дадут рекомендации по поступлению и разработают индивидуальную стратегию зарубежного обучения.

Выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2020
Выставка зарубежных университетов UNIS Fair 2020
CC0

Организатором выставки выступает образовательное агентство ITEC, которое является представителем зарубежных учебных заведений в России уже более 20 лет. Все желающие могут подобрать себе вуз и программы обучения с помощью профессиональных консультантов ITEC и выбрать языковые курсы и летние каникулярные программы для детей. Кроме того, компания предлагает офлайн и онлайн программы подготовки к обучению за рубежом, а также индивидуальные занятия по языку и сдаче международных тестирований.

Также на выставке проведут несколько семинаров. Представитель немецкого университета IUBH расскажет о преимуществах бизнес-образования на английском в Германии, эксперт ITEC по канадскому высшему образованию сравнит обучение в колледже и в университете Канады, а директор ITEC-Новосибирск Анна Петрова проведет презентацию о каникулярных программах при топовых школах и университетах.

На выставку необходимо зарегистрироваться на сайте.

Мероприятие пройдет в Domina Hotel Novosibirsk (г. Новосибирск, ул. Ленина, 26, этаж 2). Начало в 15:00.

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