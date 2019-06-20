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20 июня
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Образование

Жители Белокурихи попросили Путина убрать в школах города «шестидневку»

Родители школьников из Белокурихи записали видеообращение на прямую линию с Путиным. Они попросили убрать в школах города шестидневную учебную неделю, оставив пятидневку.

Школа.
Школа.
Анна Зайкова

Белокурихинцы заявили, что «шестидневка» крадет у них время на общение с детьми. Сокращение учебной недели позволит детям «иметь возможность заниматься спортом, развивать способности и творчество, посещать бабушек и дедушек», сказали родители.

Обращение прокомментировали в краевом минобрнауки, сообщает telegram-канал «Политцентр». «Продолжительность учебной недели определяется самой школой. Расписание составляется с учетом дневной и недельной нагрузки на школьников, учитывается учебный план и санитарные нормы», — отметили в ведомстве.

Количество часов при пятидневной учебной неделе из-за появления новых обязательных предметов стало больше, чем допускают санитарные нормы. Однако краевое минобрнауки пообещало проверить расписание в школах края. О результатах сообщат на следующей неделе.

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