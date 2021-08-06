Жители края могут повысить квалификацию по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях»

Программа ориентирована на обновление знаний слушателей, имеющих опыт в бухгалтерском деле.
Бухгалтерский учет в бюджетных и коммерческих организациях имеет общую основу, общие принципы и законодательную базу. Но есть и различия: бухучет в бюджетных учреждениях отличается методами, которые используются при формировании счетов и проводок. На курсах повышения квалификации разберут, как правильно вести бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и чем он отличается от коммерческого.
Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС предлагает специалистам бухгалтерий пройти повышение квалификации и по другим программам проекта «Содействие занятости»:
- бухгалтер коммерческого предприятия;
- бухгалтерский учет в конфигурации 1C: Бухгалтерия предприятия 8.3 (пользовательские режимы).
Также в рамках проекта предлагаются следующие программы повышения квалификации:
- управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- государственное и муниципальное управление;
- управление кадрами;
- интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании;
- MS Excel: работа с электронными таблицами. Анализ и визуализация данных в Microsoft Excel;
- медиация. Базовый курс.
Желающие могут пройти профессиональной переподготовку по направлениям:
- государственное и муниципальное управление;
- современные технологии оценки персонала;
- юриспруденция.
Записаться на обучение можно на портале «Работа в России»
По всем вопросам можно обращаться в Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС, тел. (3852) 503−432.
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