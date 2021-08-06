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Жители края могут повысить квалификацию по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях»

В Алтайском филиале РАНХиГС продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Заявки на повышение квалификации принимают по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях».

Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях».
Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях».
Алтайский филиал РАНХиГС

Программа ориентирована на обновление знаний слушателей, имеющих опыт в бухгалтерском деле.

Бухгалтерский учет в бюджетных и коммерческих организациях имеет общую основу, общие принципы и законодательную базу. Но есть и различия: бухучет в бюджетных учреждениях отличается методами, которые используются при формировании счетов и проводок. На курсах повышения квалификации разберут, как правильно вести бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и чем он отличается от коммерческого.

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС предлагает специалистам бухгалтерий пройти повышение квалификации и по другим программам проекта «Содействие занятости»:

  • бухгалтер коммерческого предприятия;
  • бухгалтерский учет в конфигурации 1C: Бухгалтерия предприятия 8.3 (пользовательские режимы).

Также в рамках проекта предлагаются следующие программы повышения квалификации:

Желающие могут пройти профессиональной переподготовку по направлениям:

Записаться на обучение можно на портале «Работа в России»

По всем вопросам можно обращаться в Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС, тел. (3852) 503−432.

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