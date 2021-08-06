Жители края могут повысить квалификацию по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях»

В Алтайском филиале РАНХиГС продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Заявки на повышение квалификации принимают по программе «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях».

Программа ориентирована на обновление знаний слушателей, имеющих опыт в бухгалтерском деле.

Бухгалтерский учет в бюджетных и коммерческих организациях имеет общую основу, общие принципы и законодательную базу. Но есть и различия: бухучет в бюджетных учреждениях отличается методами, которые используются при формировании счетов и проводок. На курсах повышения квалификации разберут, как правильно вести бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и чем он отличается от коммерческого.

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС предлагает специалистам бухгалтерий пройти повышение квалификации и по другим программам проекта «Содействие занятости»: бухгалтер коммерческого предприятия;

бухгалтерский учет в конфигурации 1C: Бухгалтерия предприятия 8.3 ( пользовательские режимы).

Также в рамках проекта предлагаются следующие программы повышения квалификации: управление в сфере закупок товаров , работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; государственное и муниципальное управление;

управление кадрами;

интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании;

MS Excel: работа с электронными таблицами. Анализ и визуализация данных в Microsoft Excel;

медиация. Базовый курс.

Желающие могут пройти профессиональной переподготовку по направлениям: государственное и муниципальное управление;

современные технологии оценки персонала;

юриспруденция.

Записаться на обучение можно на портале «Работа в России»

По всем вопросам можно обращаться в Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС, тел. (3852) 503−432.

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