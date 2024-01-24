Жительница Алтайского края просит привлечь внимание к ситуации с травлей ребенка в одной из школ

Жительница Алтайского края пожаловалась на беспредел в школе Шипуновского района. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".

Женщина рассказала, что ее племянник учится в селе Усть-Порозиха. Мальчика часто оскорбляют и бьют.

На прошлой неделе, по словам женщины, ученика избили толпой. Сначала учителя хотели собрать комиссию по данному поводу, однако все резко изменилось. Педагоги сказали, что зафиксировали происшествие в некий журнал. И ничего больше делать не стали.

"Не до крови же избили", — пояснили в школе.

При этом ребенок боится выйти из дома, потому что на улице его также избивают. Администрация школы закрывает на это глаза.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян назначил проверку по публикации о возможной конфликтной ситуации с участием подростка, возникшей в одной из школ Шипуновского района. Разбирательство проводит подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в сибирской школе жестко избили девочку подростка.

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