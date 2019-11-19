«А в воскресенье будут отдыхать»: алтайский политик расхвалил процесс выборов в Белоруссии

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов в качестве международного наблюдателя побывал в Республике Беларусь. Политик рассказал, как голосуют местные избиратели и почему этому стоит позавидовать.

17 ноября в Белоруссии выбирали палату представителей народного собрания.

Все избирательные участки открылись не позднее 08:00, а голосующим был предоставлен равный и беспрепятственный доступ на избирательные участки, рассказывает Осипов.

«Избиратели приходили семьями, с детьми. Рядом с участками организованы концерты, торговля, развлечения. Люди активно голосовали. Приходили и молодые, те, кто впервые пользовался активным избирательным правом. Явка была очень высокой. На всех участках на момент нашего посещения уже было значительно выше 50%. Стоит позавидовать культуре голосования», — цитирует Андрея Осипова пресс-служба АКЗС.

Также он отметил, что в Белоруссии активно используют институт досрочного голосования.

«Людям так удобнее. Они активно приходят на участки, так же голосуют, опускают свой бюллетень в обычную урну. А в воскресенье будут отдыхать. Отсюда и порог явки в 50%, в преодолении которого никто сильно и не сомневается», — объяснил он.

Состав миссии наблюдателей СНГ — порядка 500 человек. Алтайский край, вместе с Андреем Осиповым, представляли глава краевого избиркома Ирина Акимова и председатель барнаульского горизбиркома Виталий Замаруев. Нарушений они не выявили.