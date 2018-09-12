Абдуллаев: «Система образования в крае одна из сложнейших в стране»

По словам председателя Алтайской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Юрия Абдуллаева, на X Съезде работников образования региона были озвучены основные проблемы отрасли, требующие оперативного решения. В своем выступлении врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко назвал первоочередными задачами вопросы низких заработных плат, качества подготовки и профессионального роста педагогических кадров, устаревающей образовательной инфраструктуры.

По мнению Юрия Абдуллаева, система образования Алтайского края одна из сложнейших в стране в силу особенностей расселения жителей региона (малокомплектность школ), «сельского» характера и, как следствие, ограниченности финансовых и кадровых ресурсов.

Юрий Абдуллаев,

председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки:

Усилиями поколений педагогов и общественников-энтузиастов, руководителей образовательных организаций, муниципалитетов, края система образования края и её выпускники занимают достойное место в стране. Но ещё больше предстоит сделать. Как справедливо заметил Виктор Томенко, «время простых решений прошло». Необходим системный и взвешенный подход. Перекроить в один миг одну из фундаментальных отраслей не просто сложно, но категорически нельзя. В данном случае требуется планомерная работа. Программа развития вобрала в себя все направления деятельности, которые будут способствовать решению, поставленных задач.

Напомним, Программа «Энергия развития» содержит 12 приоритетных направлений, которые охватывают все сферы жизни: от условий труда и развития интеллектуального капитала до перезагрузки промышленного и аграрного потенциала края к современной и комфортной среде, здоровому и удовлетворённому жизнью на этой земле населению.