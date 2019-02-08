Адвокат: Марию Бутину могут освободить через полтора месяца

Уроженку Барнаула Марию Бутину могут освободить и отправить на родину в ближайшие шесть недель или чуть больше, заявил ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

Вместе с тем защитник не смог ответить на вопрос, когда будет вынесен приговор Бутиной.

Адвокат выразил надежду, что россиянку отправят на родину, поскольку «закон это поддерживает». «Бутина… выполняет все взятые на себя обязательства. Считаю, что есть хорошая возможность того, что мы сможем добиться чего просим», — сказал защитник.

Ранее Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя в американском суде виновной, пишет bfm.ru. Американские власти обвинили Бутину в сговоре с целью работы иноагентом без уведомления властей США, связях с российской разведкой, нарушении федерального закона о лоббировании, а также в «инфильтрации (проникновении) в организации, имеющие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации».

Россиянка была арестована летом 2018 года.