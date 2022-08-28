АЭС под огнем, Китай отправляет чайные поезда для России, а Пугачеву нашли в Москве. Что еще произошло 27 августа

Главное за 27 августа
Минобороны РФ, брифинг 27 августа
В результате ударов ВКС России по пункту временной дислокации 14 механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц техники.
За сутки поражены 7 пунктов управления ВСУ, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах. Уничтожено 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Высокоточным оружием наземного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов 44 артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским гаубицам M777.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлено: 4 взвода РСЗО «Град» и 3 взвода самоходных установок «Гвоздика». Также подавлены на огневых позициях 3 взвода гаубиц «Гиацинт-Б».
ВКС России сбит самолет Миг-29. Кроме того, уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Средствами ПВО за сутки сбито 7 беспилотников. Кроме того, перехвачены: ракета «Точка-У», а также 18 снарядов РСЗО HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46 аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Потери противника составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники.
- В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30 механизированной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих.
- Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы Westinghouse.
Ещё 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три — разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы ТВЭЛ и хранилище твердых радиоактивных отходов.
Несмотря на обстрелы, радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Электроэнергия с пятого и шестого энергоблоков Запорожской АЭС поставляется и на подконтрольные России, и на подконтрольные Украине территории.
- Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 июля 2022 года социальных выплат и пенсий гражданам Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые вынуждено покинули эти государства и прибыли в Россию.
Экономика, что с ней происходит
- Первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат считает, что контроль за темпами роста инфляции должен стать приоритетом для мировой экономики на ближайшие пять лет.
- Украина вышла из соглашения о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики.
- ООН возобновила закупку на Украине продовольствия для Эфиопии и Йемена.
- Центробанк разрешил продавать гражданам доллары и евро, полученные из разных источников, а не только поступившие в кассы от физлиц после 9 апреля.
- В Берлине в некоторых торговых центрах решили отключать эскалаторы в определенные часы ради экономии электроэнергии, цены на которую резко выросли, пишет Bild.
- В июне-июле число автомобилей, ввезенных физлицами в Россию, увеличилось в полтора раза по сравнению с 2021 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авто.ру». Чаще всего привозили автомобили из Германии и Японии. Большая часть импортных машин — возрастом от трех до пяти лет.
- Международный трейдер Trafigura Group помогает с продажами российского дизельного топлива в Латинскую Америку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
- Объем импорта из России в Мексику с января по июнь текущего года составил $1,2 млрд. Данный показатель увеличился почти на 21% по сравнению с первым полугодием 2021 года.
- Власти КНР отправили из города Ухань в Москву первый железнодорожный состав с чаем в соответствии с новым проектом «Специальные чайные экспортные поезда в Россию». Поезд доставит в Россию 50 контейнеров, в которые было погружено около 1 тыс. тонн чая.
- Курс рубля к концу 2022 года может составить 65−67 рублей за доллар, считает главный экономист ВЭБ РФ Андрей Клепач.
- Валовый сбор подсолнечника в России в 2022 году будет рекордным и составит 16,8 млн тонн в чистом весе, сообщил в рамках форума «Зерно Сибири», прошедшего в пятницу в Барнауле, гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Это рост более чем на 7% к уровню 2021 года.
- Группа ГАЗ планирует начать продажи автомобиля Соболь NN в четвертом квартале 2022 года. Соболь NN будет в высокой степени импортозамещенным, уровень локализации автомобиля составит до 83%. Инвестиции в проект составят 3,25 млрд рублей.
Политика: встречи и обсуждения
- Сербия закупает российский газ по «фантастической» стоимости, в ином случае республику ждало бы банкротство. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во время обращения к гражданам. Он уточнил, что Белград платит Москве по $400 за 1 тыс. куб. м, а сейчас минимальная цена — $4 тыс.
Европа не переживет кризис на Украине, если спецоперация России в этой стране продлится еще год, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.
- Россия готова обсуждать возможность переговоров с Украиной в случае ее капитуляции, качественного сокращения украинских вооруженных сил и ее денацификации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
- Энергетический кризис грозит крайне негативными последствиями для политической системы Чехии, если же общеевропейское решение не будет найдено, ситуация начнет угрожать и Евросоюзу и рискует перерасти в революцию. Такое мнение выразил чешский министр юстиции Павел Блажек на выступлении в палате депутатов.
Реакции: люди, сообщества
- Более 5 тыс. выпускников вузов ДНР получили российские дипломы.
- 42% беженцев с Украины, которые прибыли в Великобританию после ввода войск России на Украину, смогли найти работу к началу августа, сообщило BBC.
Информация, которую вы могли пропустить
- Германия и Франция в совместном заявлении призовут ЕС продолжить выдавать визы россиянам, не связанным с властями, сообщает Bloomberg.
- Алла Пугачева вернулась в Россию, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ее директора Елену Чупракову. Пугачева пока не планирует давать концерты.
- Посольство России в Италии в ответ на статью газеты La Reppublica о работавшей на Москву «шпионке» опубликовало в своем Telegram-канале картину художника Василия Ложкина с подписью «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету «Репубблика».
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Хорошего дня! Вот что произошло 26 августа: «Миллион тонн зерна из Украины, цены за газ бьют рекорды, а Cola меняет род и станет «Добрым колой».