АЭС под огнем, Китай отправляет чайные поезда для России, а Пугачеву нашли в Москве. Что еще произошло 27 августа

Что произошло 27 августа в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 27 августа

Минобороны РФ , брифинг 27 августа

В результате ударов ВКС России по пункту временной дислокации 14 механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц техники. За сутки поражены 7 пунктов управления ВСУ, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах. Уничтожено 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Высокоточным оружием наземного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов 44 артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским гаубицам M777. В рамках контрбатарейной борьбы подавлено: 4 взвода РСЗО «Град» и 3 взвода самоходных установок «Гвоздика». Также подавлены на огневых позициях 3 взвода гаубиц «Гиацинт-Б». ВКС России сбит самолет Миг-29. Кроме того, уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Средствами ПВО за сутки сбито 7 беспилотников. Кроме того, перехвачены: ракета «Точка-У», а также 18 снарядов РСЗО HIMARS. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов.

В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46 аэромобильной бригады ВСУ , предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Потери противника составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники.

предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Потери противника составили и 10 единиц военной техники. В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30 механизированной и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих .

. Минобороны РФ сообщило , что за прошедшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Всего было выпущено 17 снарядов , четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1 , где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы Westinghouse.

Ещё 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три — разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы ТВЭЛ и хранилище твердых радиоактивных отходов.

Несмотря на обстрелы, радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Электроэнергия с пятого и шестого энергоблоков Запорожской АЭС поставляется и на подконтрольные России, и на подконтрольные Украине территории.

Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 июля 2022 года социальных выплат и пенсий гражданам Донецкой и Луганской народных республик , а также Украины , которые вынуждено покинули эти государства и прибыли в Россию.

Экономика , что с ней происходит

Первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат считает , что контроль за темпами роста инфляции должен стать приоритетом для мировой экономики на ближайшие пять лет.

что контроль за темпами роста инфляции для мировой экономики на ближайшие пять лет. Украина вышла из соглашения о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики.

о сотрудничестве с Россией в сфере атомной энергетики. ООН возобновила закупку на Украине продовольствия для Эфиопии и Йемена.

на Украине продовольствия для Эфиопии и Йемена. Центробанк разрешил продавать гражданам доллары и евро , полученные из разных источников , а не только поступившие в кассы от физлиц после 9 апреля.

гражданам доллары и евро полученные из разных источников а не только поступившие в кассы от физлиц после 9 апреля. В Берлине в некоторых торговых центрах решили отключать эскалаторы в определенные часы ради экономии электроэнергии , цены на которую резко выросли , пишет Bild.

В июне-июле число автомобилей , ввезенных физлицами в Россию , увеличилось в полтора раза по сравнению с 2021 годом , сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авто.ру». Чаще всего привозили автомобили из Германии и Японии. Большая часть импортных машин — возрастом от трех до пяти лет.

ввезенных физлицами в Россию по сравнению с 2021 годом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авто.ру». Чаще всего привозили автомобили из Германии и Японии. Большая часть импортных машин — возрастом от трех до пяти лет. Международный трейдер Trafigura Group помогает с продажами российского дизельного топлива в Латинскую Америку , сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Политика: встречи и обсуждения

Сербия закупает российский газ по «фантастической» стоимости , в ином случае республику ждало бы банкротство. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во время обращения к гражданам. Он уточнил , что Белград платит Москве по $400 за 1 тыс. куб. м , а сейчас минимальная цена — $4 тыс.

Европа не переживет кризис на Украине, если спецоперация России в этой стране продлится еще год, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.

Россия готова обсуждать возможность переговоров с Украиной в случае ее капитуляции , качественного сокращения украинских вооруженных сил и ее денацификации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам , лидер ЛДПР Леонид Слуцкий .

качественного сокращения украинских вооруженных сил и ее денацификации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР . Энергетический кризис грозит крайне негативными последствиями для политической системы Чехии , если же общеевропейское решение не будет найдено , ситуация начнет угрожать и Евросоюзу и рискует перерасти в революцию. Такое мнение выразил чешский министр юстиции Павел Блажек на выступлении в палате депутатов.

Реакции: люди , сообщества

Более 5 тыс. выпускников вузов ДНР получили российские дипломы.

Диплом о высшем образовании.

42% беженцев с Украины , которые прибыли в Великобританию после ввода войск России на Украину , смогли найти работу к началу августа , сообщило BBC.

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Германия и Франция в совместном заявлении призовут ЕС продолжить выдавать визы россиянам , не связанным с властями , сообщает Bloomberg.

в совместном заявлении призовут ЕС продолжить выдавать визы россиянам не связанным с властями сообщает Bloomberg. Алла Пугачева вернулась в Россию , сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ее директора Елену Чупракову. Пугачева пока не планирует давать концерты.

Посольство России в Италии в ответ на статью газеты La Reppublica о работавшей на Москву «шпионке» опубликовало в своем Telegram-канале картину художника Василия Ложкина с подписью «Если вы видите повсюду русских шпионов , то , возможно , вы слишком много читаете газету «Репубблика».

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Хорошего дня! Вот что произошло 26 августа: «Миллион тонн зерна из Украины, цены за газ бьют рекорды, а Cola меняет род и станет «Добрым колой».