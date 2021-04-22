Агентство фейк-новостей и «В окияне-море» аккредитовали для работы в Госдуме

Агентство сатирических новостей «Панорама» получило аккредитацию СМИ для работе в Госдуме РФ. Само издание утверждает , что было основано в 1822 году как «личная курьерско-новостная служба графа Шеремета фон Рабиновича».

На информацию об аккредитации «Панорамы» на официальном портале Госдумы обратила внимание Baza.

Издание-выдумка

ИА «Панорама» — ресурс, который специализируется на «сатирических новостях», они заведомо не соответствуют действительности.

«Панорама» не скрывает своей «фейковости», на ее сайте опубликовано предупреждение о том, что «все без исключения приведенные на сайте panorama. pub материалы являются сатирой и выдумкой», пишет polit.ru.

Впоследствии в осдуме опровергли сообщения СМИ об аккредитации агентства фейковых новостей «Панорама». Как заявил изданию «Подъем» замруководителя аппарата нижней палаты парламента Константин Тарасов, агентство, которое значится в списке СМИ, допущенных к работе в ГД, это совсем другое издание.

«Название „Панорама“ достаточно популярное и может сбить с толку. Это просто как бывают спойлеры, фейки в разных областях. Это не соответствует действительности», — заявил Тарасов.

«В окияне-море»

Аккредитацию на 2021 год также получили МИА «Россия сегодня», ТАСС, Интерфакс, Агентство экономической информации «ПРАЙМ», REGNUM, SPUTNIK, РИА «ФедералПресс», РАПСИ, РИА «Победа» и некое ИА «В окияне-море».

Последнее, судя по главной странице сайта, посвящает значительную часть повестки мореплаванию.

Между тем журналистам «Ведомостей» и «Коммерсанта» отказали в праве работать в Госдуме.

Представители «Ведомостей» отмечают, что ситуация не рядовая. Они опросили коллег, работающих более 15 лет в пуле Госдумы. Журналисты не смогли вспомнить случая, когда кого-то из журналистов федеральных СМИ лишали права работать при парламенте.