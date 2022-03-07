Airbus «Уральских авиалиний» получил разрешение на полет из Египта в Россию

Авиационные власти Египта выдали разрешение на полет самолета «Уральских авиалиний» из Шарм-эш-Шейха в Москву.

До этого в СМИ появилась информация, что самолет российской авиакомпании не мог улететь из Египта, так как был задержан в аэропорту из-за заявки лизингодателя, пишет Газета.Ru.

«После проверки документов авиационные власти Египта выдали „Уральским авиалиниям“ разрешение на выполнение рейса U61886. Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня из Шарм-эш-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту», — сообщил перевозчик в Telegram-канале.

Посольство России в Каире сообщило, что вылет рейса в ночь с 5 на 6 марта «Уральских авиалиний» по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва был отложен в связи с закрытием воздушного пространства стран Европейского союза для российских самолетов.

Компания прорабатывала альтернативный маршрут для возвращения россиян на родину. Все пассажиры самолета были размещены в гостиницах.

Ранее после сообщений об аресте самолетов авиакомпания S7 отменила все международные рейсы.