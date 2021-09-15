15 сентября
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Политика
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Активисты ЛДПР против «братских могил» жилого фонда

Представители партии потребовали от власти решить проблемы жильцов ветхих домов

Проблема ветхого жилья.
Проблема ветхого жилья.
Пресс-служба ЛДПР.

Жители дома по улице Луговой, 95 в Бийске обратились в местную приемную ЛДПР и рассказали о плачевном состоянии своего жилища, крайне тяжелых условиях жизни в нем, а также о равнодушии чиновников, не желающих увидеть катастрофическую ситуацию, в которой находится здание.

Депутат Бийской городской Думы от ЛДПР Константин Комаров, координатор городского отделения партии Максим Железовский побывали в этом доме и подтвердили, что его состояние чрезвычайно опасно для проживающих. Помимо того, что дом фактически рассыпается на глазах, его обитатели вынуждены жить без водопровода, канализации, водогрейного котла, а некоторые даже без электричества. В здании живут несколько семей, в том числе пожилые граждане, а также инвалид второй группы.

Проблема ветхого жилья.
Проблема ветхого жилья.
Пресс-служба ЛДПР.
Проблема ветхого жилья.
Проблема ветхого жилья.
Пресс-служба ЛДПР.
Проблема ветхого жилья.
Проблема ветхого жилья.
Пресс-служба ЛДПР.
Проблема ветхого жилья.
Проблема ветхого жилья.
Пресс-служба ЛДПР.

Стены дома потрескались, потолок постоянно осыпается. От работы с ним отказалась даже управляющая компания, однако чиновники упорно не желают признавать его аварийным.

«Как можно так наплевательски относиться к людям? — возмутился увиденным Константин Комаров. — И с таким отношением чиновники опять просят о поддержке, обещая, что завтра будет лучше, чем вчера?»

Представители ЛДПР в ближайшее время обратятся в прокуратуру и будут требовать срочного расселения жильцов и сноса ветхого дома. «Нельзя допустить, чтобы дом превратился в „братскую могилу“ для жителей», — констатировал Максим Железовский.

Проблема ветхого жилья.
Проблема ветхого жилья.
Пресс-служба ЛДПР.

Ранее Комаров и Железовский потребовали расселить в ближайшее время жильцов дома № 7 на улице МПС, которые уже длительное время живут в тяжелейших условиях. Крыша здания находится в плачевном состоянии, сараи разрушены, а на месте детской площадки давно лежит строительный мусор, туалеты и погреба сожжены, дымовые трубы обрушены. После осмотра дома Константин Комаров направил обращения мэру Бийска, а также в прокуратуру. Активисты партии оказали помощь жильцам в сборе необходимых документов для признания дома аварийным и подлежащим сносу.

Депутат Бийской гордумы от ЛДПР Вадим Глушков взял на контроль ситуацию с домом № 12 по улице Радищева, жители которого обратились к нему и сообщили об аварийном состоянии кровли. Во время дождей и таяния снега площадки в подъездах и квартиры вплоть до третьего этажа заливаются водой. Депутат уже направил обращение в мэрию наукограда с просьбой разобраться в ситуации и оказать помощь жителям.

Кроме того, Глушков активно участвует в решении проблемы жителей дома № 86 по улице Разина, обратившихся к нему за помощью. Этот дом был возведен в 1960 году в качестве временного жилища для строителей поселка Химиков, однако с годами превратился в постоянное жилье. В нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Уже два года жильцы добиваются расселения из-за аварийного состояния здания. Но чиновники мэрии наукограда заявили, что расселение возможно только ближе к 2030 году. Они предложили обитателям проблемного дома временное жилье из резервного фонда, но при этом существенно меньшее по площади и вдобавок находящееся в антисанитарном состоянии. Депутат гордумы от ЛДПР назвал такую замену позором и заявил, что будет продолжать добиваться справедливости. Как и в ситуации с признанным аварийным домом № 90 по улице Мухачева. Городские власти то и дело откладывают год расселения его жильцов. Но Вадим Глушков твердо намерен добиться решения вопроса уже в ближайшее время.

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