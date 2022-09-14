Активные селяне и пассивные горожане: как голосовали в Алтайском крае, рассказали в избиркоме

Акимова подчеркнула, что в крае состоялась крупнейшая в стране избирательная кампания: и через информагентства, интернет-сайты, ТВ, и другие каналы проходил большой поток информации.

Она рассказала, что в крае проходили 718 муниципальных кампаний. Избирались депутаты в 53 районах и их сельских поселениях, а также шести городах. Кроме того, в регионе избрали 144 главы сельских советов. Всего распределились 5493 мандата.

В Барнауле средняя явка по итогам трех дней голосования составила 14,8%, на избирательные участки пришли 77 706 человек. В сельской местности голосовали гораздо активнее, чем тех в городах, где проходили выборы, — 29,9% (221 951 человек) против 14,3% (126 619 человек) соответственно.

В целом по краю явка составила 21,3%, на выборы пришли 348 570 человек.

Выборы. «Голос»

Повсеместно по региону подавляющее большинство получила партия «Единая Россия». Так, на выборах в Барнаульскую гордуму партия одержала победу во всех 20 одномандатных округах. Еще 11 единороссов проходят по партийным спискам.

От других партий в сумме проходят только девять человек: три из КПРФ, по два — из «Справедливой России — За правду», ЛДПР и «Новых людей».

В Бийске явка оказалась даже ниже, чем в Барнауле — на выборах проголосовали лишь 11,6% от всех избирателей — это 18 262 человека.

У «Единой России» здесь 27 мандатов. Также места получают представители ЛДПР (два человека), и один самовыдвиженец.

В Рубцовске явка составила 15,7%, на выборах проголосовал 14 781 человек. «Единая Россия» одержала верх, выиграв 25 мандатов. Оппозицию «партии власти» составят КПРФ и ЛДПР, которые получили по одному депутату в местном собрании. Один кандидат смог победить на своем участке будучи самовыдвиженцем.

В Яровом из 18 мест в местном депутатском собрании 15 отошли «Единой России», два получили самовыдвиженцы и одно — представитель КПРФ.

Если брать все депутатские места в городах края, то статистика получается следующая. Из 949 мандатов к «Единой России» отошли 736, самовыдвиженцам — 85, КПРФ — 55, «Справедливой России — За правду» — 44, «Коммунистам России» — 19, ЛДПР — 8, а «Новым людям» — 2.

В сельской местности в выборах участвовали 4539 мандатов. Здесь единороссы получили 3651 мест, самовыдвиженцы — 612, СРЗП — 146, КПРФ — 101, ЛДПР — 21, «Коммунисты России» — шесть, «Новые люди» — одно. Примечательно, что партия «Возрождение России» смогла получить один мандат, хотя только на него и заявлялась.

Выборы. Стас Хазиев

Комментируя очень низкую явку на прошедших выборах, Ирина Акимова заявила, что удивления такие цифры не вызывают. По ее словам, эта тенденция наблюдается уже более 10 лет.

Она отметила, что в крайизбирком обращались некоторые избиратели, у которых не получалось по тем или иным причинам прийти на участок. Сказалось и отсутствие на выборах дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также «мобильного избирателя» — возможности проголосовать не по месту постоянной регистрации.

При этом Акимова подчеркнуола, что явка в целом по региону упала не так заметно по сравнению с последней крупной муниципальной кампанией, проходившей в 2017 году. В разных муниципалитетах активность избирателей абсолютно разная. Например, в Родинском районе явка была очень высокой — 69,7%.

С тем, что низкая явка означает незаинтересованность местного населения в делах своего муниципалитета, Акимова не согласилась. Она привела пример, когда на выборах в сельсовет в бюллетене стоит всего одна фамилия (на местных выборах такое допускается по закону), и избирателям нужно проголосовать «за» или «против» конкретного человека.

Судя по тому, что в таких бюллетенях есть голоса «против», по словам Акимовой, можно сделать вывод о неравнодушии граждан к избирательному процессу.