Активные селяне и пассивные горожане: как голосовали в Алтайском крае, рассказали в избиркоме

Акимова подчеркнула, что в крае состоялась крупнейшая в стране избирательная кампания: и через информагентства, интернет-сайты, ТВ, и другие каналы проходил большой поток информации.
Она рассказала, что в крае проходили 718 муниципальных кампаний. Избирались депутаты в 53 районах и их сельских поселениях, а также шести городах. Кроме того, в регионе избрали 144 главы сельских советов. Всего распределились 5493 мандата.
В Барнауле средняя явка по итогам трех дней голосования составила 14,8%, на избирательные участки пришли 77 706 человек. В сельской местности голосовали гораздо активнее, чем тех в городах, где проходили выборы, — 29,9% (221 951 человек) против 14,3% (126 619 человек) соответственно.
В целом по краю явка составила 21,3%, на выборы пришли 348 570 человек.
Повсеместно по региону подавляющее большинство получила партия «Единая Россия». Так, на выборах в Барнаульскую гордуму партия одержала победу во всех 20 одномандатных округах. Еще 11 единороссов проходят по партийным спискам.
От других партий в сумме проходят только девять человек: три из КПРФ, по два — из «Справедливой России — За правду», ЛДПР и «Новых людей».
В Бийске явка оказалась даже ниже, чем в Барнауле — на выборах проголосовали лишь 11,6% от всех избирателей — это 18 262 человека.
У «Единой России» здесь 27 мандатов. Также места получают представители ЛДПР (два человека), и один самовыдвиженец.
В Рубцовске явка составила 15,7%, на выборах проголосовал 14 781 человек. «Единая Россия» одержала верх, выиграв 25 мандатов. Оппозицию «партии власти» составят КПРФ и ЛДПР, которые получили по одному депутату в местном собрании. Один кандидат смог победить на своем участке будучи самовыдвиженцем.
В Яровом из 18 мест в местном депутатском собрании 15 отошли «Единой России», два получили самовыдвиженцы и одно — представитель КПРФ.
Если брать все депутатские места в городах края, то статистика получается следующая. Из 949 мандатов к «Единой России» отошли 736, самовыдвиженцам — 85, КПРФ — 55, «Справедливой России — За правду» — 44, «Коммунистам России» — 19, ЛДПР — 8, а «Новым людям» — 2.
В сельской местности в выборах участвовали 4539 мандатов. Здесь единороссы получили 3651 мест, самовыдвиженцы — 612, СРЗП — 146, КПРФ — 101, ЛДПР — 21, «Коммунисты России» — шесть, «Новые люди» — одно. Примечательно, что партия «Возрождение России» смогла получить один мандат, хотя только на него и заявлялась.
Комментируя очень низкую явку на прошедших выборах, Ирина Акимова заявила, что удивления такие цифры не вызывают. По ее словам, эта тенденция наблюдается уже более 10 лет.
Она отметила, что в крайизбирком обращались некоторые избиратели, у которых не получалось по тем или иным причинам прийти на участок. Сказалось и отсутствие на выборах дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также «мобильного избирателя» — возможности проголосовать не по месту постоянной регистрации.
При этом Акимова подчеркнуола, что явка в целом по региону упала не так заметно по сравнению с последней крупной муниципальной кампанией, проходившей в 2017 году. В разных муниципалитетах активность избирателей абсолютно разная. Например, в Родинском районе явка была очень высокой — 69,7%.
С тем, что низкая явка означает незаинтересованность местного населения в делах своего муниципалитета, Акимова не согласилась. Она привела пример, когда на выборах в сельсовет в бюллетене стоит всего одна фамилия (на местных выборах такое допускается по закону), и избирателям нужно проголосовать «за» или «против» конкретного человека.
Судя по тому, что в таких бюллетенях есть голоса «против», по словам Акимовой, можно сделать вывод о неравнодушии граждан к избирательному процессу.