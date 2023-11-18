Актрису Яну Троянову признали иноагентом

Минюст признал иноагентом актрису Яну Троянову. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении отмечается, что Троянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине

Также в список вошли следующие люди: журналист Илья Бер, политолог и журналист Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин и журналист Марата Никандрова.

The Moscow Times и компания Hidemy.network Ltd. тоже признаны иноагентами.

Ранее сообщалось, что певца Валерия Меладзе могут признать иноагентом.