Актуальные вопросы здравоохранения рассмотрели в Змеиногорске на «Дне «Единой России»

Главный врач больницы Елена Долженко рассказала, что учреждение состоит из двух корпусов: поликлиники, построенной по краевой программе «75×75» и лечебного корпуса, ремонт которого только предстоит, при условии включения в краевую программу «85×85» на период 2018—2022 годов.

По словам Долженко, на сегодняшний день учреждение работает по принципу «открытая регистратура», что позволяет жителям района записываться на прием к специалистам в режиме онлайн. Примечательно, что для удобства жителей сел, где Интернет есть отнюдь не у каждого, организована запись в поликлинику через сеть библиотек. Чтобы не ехать за талоном в Змеиногорск, и не дозваниваться в регистратуру, жители отдаленных сел могут прийти в местную библиотеку, и там, при помощи специальной программы, записаться к врачу на удобное время.

В новом здании поликлиники все сделано для удобства и комфорта посетителей. В своей работе специалисты предусмотрели даже то, в какое время в город прибывают автобусы из других населенных пунктов района, чтобы успеть принять максимальное количество приехавших за помощью. Между тем, лечебному корпусу учреждения уже 30 лет, и ремонт ему только предстоит — и включение больницы в краевую программу «85×85» на период 2018—2022 годов пока остается открытым вопросом.

Принимающий участие в выездном мероприятии Владимир Лещенко отметил, что будущее больницы видится достаточно перспективным.

Не секрет, что в определенных территориях происходит концентрация потока медицинской помощи. И Змеиногорская больница находится в той точке, которая будет востребована, и в которую государство готово вкладывать средства. Стационар районной больницы уже направлен в виде заявки на участие в программе «85×85», надеюсь, что в ближайшее время она будет принята, и объект будет включен в список подлежащих восстановлению и капитальному ремонту, — сказал Лещенко.

Также он подчеркнул, что в Змеиногорске высокий уровень организации оказания медицинской помощи. «Главное, что мы здесь увидели — это готовность к оказанию помощи. Приятно видеть относительно пустые коридоры — и это не означает, что больных нет, просто их поток упорядочен».

По итогам работы, Ирина Солнцева отметила значимость таких мероприятий для решения проблем.

Нам действительно важна обратная связь. В прошлом году, в рамках «Дня АКЗС» в Змеиногорском районе, нам был озвучен ряд актуальных для здравоохранения района проблем. Среди них — отсутствие рентгеновской установки, с помощью которой осуществляется исследование молочных желез в целях профилактического осмотра. Сегодня, спустя год, мы увидели, что современный цифровой маммограф установлен, — отметила депутат. — Это позволит проводить диспансеризацию не только для жителей района, но и на межрайонном уровне.

Также Ирина Солнцева обозначила ряд сегодняшних вопросов, для решения которых медучреждению требуется поддержка власти.