Глава алтайского минсельхоза ушел в отставку после 14 лет работы

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев ушел в отставку. О кадровых перестановках стало известно на аппаратном совещании в правительстве края.

Чеботаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ему присвоили звание заслуженного работника органов государственного и муниципального управления Алтайского края, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Пост в качестве врио министра с 18 января займет Сергей Межин, заместитель главы сельхозведомства.

Александр Чеботаев начал трудовую деятельность в 1986 году агрономом колхоза им. Н.К. Крупской Топчихинского района. Три года отработал в районном комитете ВЛКСМ, потом был главным агрономом колхоза «Мир», затем еще три года возглавлял правление этого колхоза.

В 1998 году Александр Николаевич назначен директором нефтебазы в своем родном районе.

Стал начальником главного управления сельского хозяйства в 2008 году, с 2017 года назначен министром сельского хозяйства Алтайского края.