Карлин поработал над законопроектом о блокировке электронной почты

Над проектом также работали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова.
«Соблюдаем Конституцию»: что предлагает законопроект
Законопроект предлагает скорректировать и положения закона об ограничениях переписки.
Андрей Клишас объяснил, что на практике целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения. Он подчеркнул, что из законодательства исключат положения, которые противоречат конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.
Вместо этого операторы будут обязаны блокировать пользователя по требованию властей.
«Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией», — подытожил сенатор.
«Не будет работать»: что говорят о законопроекте эксперты
Инициативу сенаторов прокомментировали эксперты.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц, что блокировать аккаунты в иностранных почтовых сервисах и мессенджерах технически будет сложно.
По словам эксперта, в России пользователи при желании по-прежнему смогут использовать VPN и анонимайзеры для доступа к сервисам в случае их блокировок.
Евгений Лифшиц,
руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике:
Я думаю, это будет один из законопроектов, который работать технически не будет, ровно как и с блокировкой Telegram. Можно ровно также бороться с «ветряными мельницами», история технического результата иметь не будет.
В свою очередь, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал агентству, что при блокировке пользователей специалисты могут столкнуться с рядом технических тонкостей, например, не включенными в реестр почтовыми сервисами.
«Гипотетически эта инициатива затрагивает любой сервер в России, а их у нас более нескольких миллиардов», — указал эксперт.
Он добавил, что, как правило, при рассылке спама могут быстро меняться сервера, с которых отправляют нежелательные сообщения.
«Вполне возможно, что нужен технический национальный фильтр на поиск противоправного контента и маркирование писем как нежелательные. Это международная практика», — считает Щельцин.