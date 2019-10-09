Карлин поработал над законопроектом о блокировке электронной почты

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию. Одним из его авторов стал бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин, сообщило РИА «Новости».

Над проектом также работали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова.

«Соблюдаем Конституцию»: что предлагает законопроект

Законопроект предлагает скорректировать и положения закона об ограничениях переписки.

Андрей Клишас объяснил, что на практике целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения. Он подчеркнул, что из законодательства исключат положения, которые противоречат конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.

Вместо этого операторы будут обязаны блокировать пользователя по требованию властей.

«Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией», — подытожил сенатор.

Александр Карлин. Анна Зайкова , altapress.ru

«Не будет работать»: что говорят о законопроекте эксперты

Инициативу сенаторов прокомментировали эксперты.

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц, что блокировать аккаунты в иностранных почтовых сервисах и мессенджерах технически будет сложно.

По словам эксперта, в России пользователи при желании по-прежнему смогут использовать VPN и анонимайзеры для доступа к сервисам в случае их блокировок.

Евгений Лифшиц,

руководитель Агентства кибербезопасности , член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике:

Я думаю, это будет один из законопроектов, который работать технически не будет, ровно как и с блокировкой Telegram. Можно ровно также бороться с «ветряными мельницами», история технического результата иметь не будет.

Интернет. открытые источники ( CC0)

В свою очередь, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал агентству, что при блокировке пользователей специалисты могут столкнуться с рядом технических тонкостей, например, не включенными в реестр почтовыми сервисами.

«Гипотетически эта инициатива затрагивает любой сервер в России, а их у нас более нескольких миллиардов», — указал эксперт.

Он добавил, что, как правило, при рассылке спама могут быстро меняться сервера, с которых отправляют нежелательные сообщения.

«Вполне возможно, что нужен технический национальный фильтр на поиск противоправного контента и маркирование писем как нежелательные. Это международная практика», — считает Щельцин.