Александр Романенко: «Перечень получателей компенсации на подключение к природному газу будет расширен»

13 августа вместе с директором АО «Газпром газораспределение Барнаул» Романом Правдиным и заместителем министра строительства и ЖКХ Алтайского края Евгением Григоренко он побывал с рабочим визитом в Троицком районе.

Напомним, поручение о бесплатном для граждан доведении газопровода до границ земельного участка дал Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию. Ранее с таким предложением к главе государства вышла партия «Единая Россия».

Догазификация ведется в уже газифицированных населенных пунктах. Ее единым оператором выступает «Газпром межрегионгаз». В Алтайском крае планируется до конца 2022 года подключить еще 103 тысячи домовладений, увеличив уровень газификации в два раза, с 13,2% до 26%.

В Троицком районе газификация началась в 2005 году. На сегодняшний день голубое топливо подведено в села Троицкое, Зеленая Поляна, Белое и поселок Беловский, на газ переведено 90 котельных. В ближайшее время газ придет еще в три населенных пункта: поселки Гордеевский и Октябрьский и село Заводское. Для этого построен межпоселковый газопровод от газораспределительной станции села Троицкое до головного газораспределительного пункта поселков Гордеевский и села Заводское. До 2024 года в районе планируют присоединить 247 потребителей.

Внутрипоселковые сети в поселках Октябрьский и Гордеевский вместе с выводами до участка уже построены, первая очередь в Гордеевском подключена, но ввод остальных сетей в эксплуатацию столкнулся с трудностями. За долгое время строительства технические требования к сетям изменились. Первую очередь газопровода в Гордеевском уже подключили, но необходимо устранить замечания Ростехнадзора для того, чтобы присоединять остальных потребителей в обоих поселках. Между тем, по словам главы Гордеевского сельсовета Елены Владимировой, газа в поселке Октябрьском ждут с 2013 года.

Председатель АКЗС Александр Романенко обратился к директору АО «Газпром газораспределение Барнаул» Роману Правдину с просьбой ускорить сроки ввода сетей. Правдин сообщил, что подрядчику будет предписано устранить замечания в срок до 1 сентября.

Александр Романенко подчеркнул: важно стимулировать потребителей подключаться к газовым сетям, поддерживать их. Ранее Губернатор Виктор Томенко поддержал предложение фракции «Единая Россия» об увеличении компенсационных выплат из краевого бюджета некоторым льготным категориям граждан на подключение к природному газу с 20 до 50 тысяч рублей.

Сейчас речь идет о расширении списка категорий граждан, имеющих право на эти выплаты.