13 августа 16°C
﻿
Политика
27

Александр Романенко: «Перечень получателей компенсации на подключение к природному газу будет расширен»

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко проверил, как продвигается исполнение поручение Президента РФ о догазификации населенных пунктов без привлечения средств граждан.

Рабочий визит Александра Романенко в Троицкий район.
Рабочий визит Александра Романенко в Троицкий район.
Пресс-служба "Единой России"

13 августа вместе с директором АО «Газпром газораспределение Барнаул» Романом Правдиным и заместителем министра строительства и ЖКХ Алтайского края Евгением Григоренко он побывал с рабочим визитом в Троицком районе.

Напомним, поручение о бесплатном для граждан доведении газопровода до границ земельного участка дал Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию. Ранее с таким предложением к главе государства вышла партия «Единая Россия».

Догазификация ведется в уже газифицированных населенных пунктах. Ее единым оператором выступает «Газпром межрегионгаз». В Алтайском крае планируется до конца 2022 года подключить еще 103 тысячи домовладений, увеличив уровень газификации в два раза, с 13,2% до 26%.

В Троицком районе газификация началась в 2005 году. На сегодняшний день голубое топливо подведено в села Троицкое, Зеленая Поляна, Белое и поселок Беловский, на газ переведено 90 котельных. В ближайшее время газ придет еще в три населенных пункта: поселки Гордеевский и Октябрьский и село Заводское. Для этого построен межпоселковый газопровод от газораспределительной станции села Троицкое до головного газораспределительного пункта поселков Гордеевский и села Заводское. До 2024 года в районе планируют присоединить 247 потребителей.

Внутрипоселковые сети в поселках Октябрьский и Гордеевский вместе с выводами до участка уже построены, первая очередь в Гордеевском подключена, но ввод остальных сетей в эксплуатацию столкнулся с трудностями. За долгое время строительства технические требования к сетям изменились. Первую очередь газопровода в Гордеевском уже подключили, но необходимо устранить замечания Ростехнадзора для того, чтобы присоединять остальных потребителей в обоих поселках. Между тем, по словам главы Гордеевского сельсовета Елены Владимировой, газа в поселке Октябрьском ждут с 2013 года.

Председатель АКЗС Александр Романенко обратился к директору АО «Газпром газораспределение Барнаул» Роману Правдину с просьбой ускорить сроки ввода сетей. Правдин сообщил, что подрядчику будет предписано устранить замечания в срок до 1 сентября.

Александр Романенко подчеркнул: важно стимулировать потребителей подключаться к газовым сетям, поддерживать их. Ранее Губернатор Виктор Томенко поддержал предложение фракции «Единая Россия» об увеличении компенсационных выплат из краевого бюджета некоторым льготным категориям граждан на подключение к природному газу с 20 до 50 тысяч рублей.

Сейчас речь идет о расширении списка категорий граждан, имеющих право на эти выплаты.

«Сейчас помощь могут получить малоимущие одиноко проживающие граждане, дети войны и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В год на их поддержку направлялось порядка 8 млн рублей. Поэтому принято решение значительно расширить список получателей поддержки, включив туда многодетных родителей, ветеранов боевых действий и членов их семей, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, блокадников и ряд других. По Предварительно на эти цели в 2022 году запланировано 150 млн рублей», — сообщил Александр Романенко.

  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость