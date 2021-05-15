Александр Романенко подал документы на предварительное голосование 2021 года.

— Считаю, что как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае я должен взять на себя ответственность за всю нашу команду, которая идёт на выборы и в региональный, и в федеральный законодательный орган. Уверен, моё решение будет объединяющим для однопартийцев и позволит подключить все наши партийные резервы для решения общей задачи по избранию наших кандидатов, которые пойдут в дальнейшем в избирательный процесс, — сказал Романенко.
14 мая — последний день подачи заявлений для участия в предварительном голосовании «Единой России». Само голосование пройдёт с 24 по 30 мая в двух формах: в офлайне в помещениях счётных комиссий и в онлайне на сайте pg.er.ru.