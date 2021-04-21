Александр Романенко предложил разработать федеральную программу для решения квартирного вопроса детей-сирот

Он озвучил свое предложение на заседании комиссии Совета законодателей Российской Федерации по вопросам социальной политики, прошедшей накануне. Участники заседания — председатели региональных парламентов, депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации — обсудили, как усовершенствовать федеральное законодательство, чтобы расширить возможности регионов по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предложения Алтайского края представил спикер краевого Законодательного Собрания, секретарь Регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Участники совещания подчеркнули, что жилищная проблема детей-сирот актуальна для всех российских субъектов и каждый решает ее по-своему. При этом есть сложности, с которыми сталкиваются везде, от Калининграда до Камчатки: квартир нужного метража, качества и уровня социальной обеспеченности не хватает. Федеральный закон позволяет предоставлять детям-сиротам не более четверти квартир в одном доме. Кроме этого, жилье в сельской местности практически не рассматривается при подборе для детей-сирот, так как считается «неформатным».

Учитывая сложность и финансовую емкость решения жилищной проблемы, с которой сталкиваются дети-сироты, Александр Романенко предложил разработать единую федеральную программу, по аналогии с уже действующими программами, которые созданы для обеспечения квартирами ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих. Также спикер регионального парламента предложил распространить практику выдачи сиротам жилищных сертификатов на территорию всей страны, усилив при этом контроль и ответственность за любые неправомерные действия и мошенничество в этой сфере.

— Одного регионального законодательства в этой части недостаточно. Должно быть федеральное регулирование. Следуя букве закона, за гражданином даже при использовании сертификата может сохранятся право стоять в очереди на получение жилья. Тут возможны правовые коллизии и судебные споры. Высказывают опасения и о возможности мошеннических действий в отношении сертификатов, риске поспешной продажи приобретенного жилья и так далее. На наш взгляд, на федеральном уровне нужны законодательные механизмы, позволяющие защитить интересы сирот. Например, введение ответственности за незаконное обналичивание жилищного сертификата, по аналогии с материнским капиталом, — подчеркнул Романенко.

Законодатели регионов поддержали предложения Александра Романенко. Доработанное после обсуждения решение комиссии Совета законодателей РФ по социальной политике направят в Государственную Думу и в парламенты субъектов РФ.

Напомним, в феврале этого года депутаты АКЗС в окончательной редакции утвердили изменения в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае». Это позволило предоставлять сиротам сертификаты на приобретение жилья. Они выдаются лицам, достигшим 23 лет, адаптированным к самостоятельной жизни и имеющим на руках судебное решение о предоставлении жилья, вступившее в законную силу до 1 января 2019 года. Этим критериям соответствует около 500 человек. В этом году предполагается предоставить жилищные сертификаты порядка 170 из них. Сумма выплаты составит порядка 1 млн 300 тысяч рублей. Всего на жилищные сертификаты для детей-сирот из краевого бюджета в 2021 году будет направлено 220 млн рублей. Сейчас, в отсуствие аналогичного федерального закона или программы, на эти цели могут использоваться только краевые средства.