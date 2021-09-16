Александр Романенко предложил сделать центр «Десантник» модельной площадкой по патриотическому воспитанию молодежи

15 сентября председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, Александр Романенко и председатель комитета по обороне Государственной Думы РФ, Герой России, член Высшего совета партии Владимир Шаманов побывали в Славгороде с рабочим визитом. Накануне представительная делегация работала в г. Камне-на-Оби и Немецком национальном районе. Вместе с ними на славгородских площадках побывала депутат Барнаульской городской Думы Ксения Белоусова.

Они посетили центр военно-патриотического воспитания «Десантник», одно из старейших учреждений такого профиля в крае. Основное направление деятельности центра — подготовка молодежи к службе в вооруженных силах РФ. В здании оборудованы два спортивных зала, боксерский ринг, интерактивный тир. Курсанты клуба имеют высокие спортивные достижения, среди выпускников есть мастера спорта. Многие из выпускников служат в десантных войсках как на срочной службе, так и по контракту.

В этом году клуб «Десантник» стал базовой площадкой для всероссийского детского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Патриотическая школа, которая создана на базе клуба „Десантник“, является очень мощной опорой для движения. Воспитанники клуба очень глубоко изучают не только военные дисциплины, но и географию и историю нашей родины», — рассказала Ксения Белоусова.

Председатель АКЗС Александр Романенко уже не в первый раз становится гостем клуба «Десантник». Он уже встречался с тренерским составом и воспитанниками клуба в феврале 2019 года.

«Клуб „Десантник“ — передовая площадка по патриотическому воспитанию молодежи, такой опыт надо брать на вооружение всему краю, придавать центру более высокий статус. Важно развивать военно-патриотическую работу, сохранять и приумножать традиции, которые существуют на славгородской земле, где всегда было сильное военно-патриотическое движение», — сказал спикер.

Председатель комитета по обороне Государственной Думы РФ, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов высоко оценил работу клуба по подготовке школьников к военной службе.

«С представителями центра „Десантник“ знаком около 20 лет. Считаю, клуб заслуживает большего внимания со стороны властей всех уровней. Прилегающая к „Десантнику“ территория — это земля в федеральной собственности, на которой ранее была воинская часть. Мы условились с председателем АКЗС, что общими усилиями обратимся к министру обороны РФ, чтобы передать эту землю для Славгорода», — заявил Владимир Шаманов.

Во время своего визита в Славгород генерал-полковник также возложил цветы к Мемориалу Славы, встретился с личным составом МО МВД России «Славгородский» и ветеранами-афганцами.

Также краевая делегация посетила стадион «Кристалл», центральную городскую модельную библиотеку, Дом культуры города Славгород, парк культуры и отдыха. Эти объекты участвуют в различных краевых и федеральных программах по благоустройству и ремонту.