Александр Романенко проконтролировал ход ремонта бассейна «Дельфин».

Здание бассейна «Дельфин» было построено в 1970 году (49 лет назад), и около 20 лет капитально не ремонтировалось. В результате объект был признан аварийным и не эксплуатировался с декабря 2016 года.
В июне 2018 года на форуме «Энергия развития» в Благовещенке секретарь Славгородского местного отделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» Славгородского городского Собрания депутатов Ольга Токмакова обратилась к Губернатору региона Виктору Томенко с просьбой о содействии в ремонте социально значимого объекта. Виктор Томенко изучил ситуацию и подписал необходимые документы о включении «Дельфина» в целевую программу.
Сегодня в «Дельфине» идет капитальный ремонт, который планируют завершить в декабре.
Вячеслав Бондаренко рассказал,
председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации г. Славгорода:
Капремонт предусматривает замену 50% плит перекрытия, полностью заменим конструкцию кровли, установим новое оборудование водоочистки и вентиляции. Кроме этого, ремонт будет произведен и в бытовых помещениях здания.
Бондаренко также сообщил, что после капремонта, в бассейне будет работать новый тренажерный зал.
До реконструкции в «Дельфине» занималось около 300 детей, которые сейчас ездят на тренировки в город Яровое. Плаванием занималось и взрослое население города. По словам Вячеслава Бондаренко, после ремонта, в бассейне также смогут заниматься как дети, так и взрослое население.
Александр Романенко,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС:
Для города бассейн является социально значимым объектом. И завершения ремонта в Славгороде ждут с нетерпением. Для нас очень важно, чтобы все было сделано в срок, и после реконструкции «Дельфин», уже в новом формате, продолжал работать на благо славгородцев.