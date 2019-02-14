Александр Романенко проконтролировал ход ремонта бассейна «Дельфин».

В среду, 13 февраля секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко , в рамках рабочей поездки в Славгород, посетил бассейн «Дельфин», находящийся на ремонте по краевой адресной инвестиционной программе.

Здание бассейна «Дельфин» было построено в 1970 году (49 лет назад), и около 20 лет капитально не ремонтировалось. В результате объект был признан аварийным и не эксплуатировался с декабря 2016 года.

В июне 2018 года на форуме «Энергия развития» в Благовещенке секретарь Славгородского местного отделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» Славгородского городского Собрания депутатов Ольга Токмакова обратилась к Губернатору региона Виктору Томенко с просьбой о содействии в ремонте социально значимого объекта. Виктор Томенко изучил ситуацию и подписал необходимые документы о включении «Дельфина» в целевую программу.

Сегодня в «Дельфине» идет капитальный ремонт, который планируют завершить в декабре.

Вячеслав Бондаренко рассказал,

председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации г. Славгорода:

Капремонт предусматривает замену 50% плит перекрытия, полностью заменим конструкцию кровли, установим новое оборудование водоочистки и вентиляции. Кроме этого, ремонт будет произведен и в бытовых помещениях здания.

Бондаренко также сообщил, что после капремонта, в бассейне будет работать новый тренажерный зал.

До реконструкции в «Дельфине» занималось около 300 детей, которые сейчас ездят на тренировки в город Яровое. Плаванием занималось и взрослое население города. По словам Вячеслава Бондаренко, после ремонта, в бассейне также смогут заниматься как дети, так и взрослое население.

Александр Романенко,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС: