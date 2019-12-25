Александр Романенко высказался о кандидате «Единой России» на пост главы Барнаула

Как рассказал лидер регионального отделения «Единой России» Александр Романенко, для выдвижения или поддержки кандидата у партии есть специальная процедура, прописанная в уставе.
«У нас есть устав партии и согласно ему есть наша партийная ответственность провести соответствующую конференцию. Решение конференции должно быть утверждено президиумом генерального совета партии. Это единое требование для всех столиц субъектов Федерации», — заявил Романенко в беседе с корреспондентом altapress.ru.
На прямой вопрос о том, поддерживает ли «Единая Россия» кандидатуру Вячеслава Франка, который в данный момент исполняет обязанности главы краевой столицы, Ромененко отметил: «Давайте подождем до конференции, как только конференция пройдет, решение будет объявлено».
В то же время он подтвердил, что Вячеслав Франк является действующим членом ЕР и имеет партийный билет.
Кто претендует на пост главы Барнаула?
На участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула подали документы девять человек.
Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.
Когда состоится конкурс?
Сам конкурс состоится 6 февраля 2020 года. Конкурсная комиссия определится с кандидатами, которые пройдут отбор и будут рекомендованы для избрания на вакантный пост.
Затем, 14 февраля, в ходе сессии городской думы местные депутаты проголосуют за того или иного кандидата и определят, кто же станет градоначальником.