3 марта
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Политика

Александр Терентьев: «Офшорная аристократия» должна вернуть вывезенные из России деньги как можно скорее

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ уже давно говорит о необходимости деофшоризации российской экономики. Вкладывать средства нужно в свою страну, так и бизнес капиталы приумножит, и люди будут благодарны, и экономика получит новый толчок к развитию. Об этом в своем недавнем Послании Федеральному Собранию заявил и Президент России. Лидер социалистов, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов уверен, что «офшорная аристократия» получила последний звонок — деньги должны вернуться в Россию. Политик призвал депутатов Госдумы приступить к разработке законодательства по этому вопросу.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

Напомним, что фракция социалистов еще в 2020 году вносила в Госдуму законопроект «О стратегических отраслях экономики», который предполагал введение запрета на перевод денег в офшоры.

— К сожалению, инициатива не прошла, но наши коллеги подготовили ещё один законопроект. В нём говорится, что крупный бизнес должен возвращать деньги в Россию, а если нет, то будут серьёзные последствия вплоть до национализации. Так вот в Послании Президент говорил о прянике, но ещё нужен кнут, и мы должны заняться этим вопросом, — указал парламентарий.

Призыв социалистов получил поддержку в Госдуме. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил заместителям председателя Госдумы, которые курируют комитеты по промышленности, энергетике, ЖКХ, строительству, АПК проработать этот вопрос и подготовить необходимые законодательные инициативы в вопросе деофшоризации экономики.

— Как говорится, лед тронулся. Предложения нашей фракции о создании национально ориентированной экономики услышали, и сегодня депутаты уже начали прорабатывать этот вопрос с Правительством России. За вывод российских денег в зарубежные недружественные страны нужно предусмотреть самые жесткие наказания, — уверен депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Олигархи уже и так достаточно долго «накачивали» западную экономику за наш счет. Хватит! Заработанные в России средства должны идти на развитие отечественной экономики. И наша фракция сделает все возможное, чтобы соответствующие изменения в законодательство были приняты как можно быстрее.

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