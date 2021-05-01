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Александр Терентьев поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

Депутат Государственной Думы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев поздравил жителей Алтайского края с Первомаем.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Дмитрий Лямзин

Уважаемые земляки!

В этот прекрасный весенний день мы поздравляем друг друга с Первомаем! Этот праздник считают своим все люди труда.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ всегда отстаивала и отстаивает интересы широких масс трудящихся. Потому что именно они — главная созидательная сила общества. Мы говорили и говорим, что вклад каждого в развитие и процветание государства должен быть оценен по заслугам.

Пока же мы далеки от этого: низкие доходы населения, безработица, нарушение прав работников, теневые схемы и проблемы в трудовом законодательстве — вот основные болевые точки, которые вызывают социальное напряжение в обществе. И наша основная задача — последовательная борьба за права простых граждан, справедливые условия труда и оплаты, комфортные условия жизни.

Крепкого здоровья, сил и терпения каждому, а также благополучия вашим семьям.

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