Телеведущая Алена Водонаева описала происходящее в стране в восьми словах

«Диктатура», «отсутствие свободы слова», «сотни политзаключенных», «коррупция» и «беззаконие» — так описала телеведущая Алена Водонаева ситуацию в России в 2021 году.

Водонаева вспомнила, как на госэкзамене в университете ей попался билет на тему: «Тоталитарный режим Сталина».

«Вспоминаю все, что рассказывала тогда комиссии, и в дрожь бросает. Мне, 20-летней девушке, тогда казалось, что так вообще не бывает. Что это утопия и безумие. Что такого точно никогда не повторится», — написала она в своем Instagram.

Однако, продолжает она, в России в 2021 году: «Диктатура. Отсутствие свободы слова. Сотни политзаключенных. Только еще плюс коррупция и беззаконие», пишет «Росбалт». На улицах страны, добавила Водонаева, «тысячи «космонавтов» избивают людей за то, что те «хотят справедливости, свободы, честных судов и диалога».

«Я не знаю, как объяснить 10-летнему сыну, который очень интересуется политикой и хорошо знает историю, почему за такие интересы человека в нашей стране могут закрыть», — заключила Водонаева.

23 и 31 января в российских городах прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Порядка 10 тыс. человек были задержаны. На акцию 31 января были стянуты бойцы ОМОН.

Российская телеведущая, журналистка, писательница, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».