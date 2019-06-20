Алина Загитова и «полицейский с Рублевки» рассказали, о чем спросят Путина на прямой линии с президентом

Перед началом прямой линии с Владимиром Путиным в Гостином дворе ведущие федерального канала «Россия 1» спросили известных россиян, о чем они спросят президента.

Перед началом прямой линии с Путиным, 20 июня 2019 год.

Так, олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что во время прямой линии с Владимиром Путиным хочет спросить президента о возможности проведения в России чемпионата мира по фигурному катанию.

В студии находится и популярный актер Сергей Петров <прославился в сериале «Полицейский с Рублевки>. Его ведущие представили как главного героя фильма «Т-34». Артист сказал, что его интересуют проблемы родного города — Переславля-Залесского Ярославской области. И заметил, что сегодня в провинции существует ряд проблемных вопросов. Малым городам необходимо помогать, уверен актер. Эту тему стоит развивать, а также улучшать ситуацию в селах и деревнях страны.

В студии также находится известный футболист, герой ЧМ-2018 по футболу Артем Дзюба и главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов.

20 июня в Гостином дворе проходит 17-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным.