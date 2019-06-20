Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Алина Загитова и «полицейский с Рублевки» рассказали, о чем спросят Путина на прямой линии с президентом

Перед началом прямой линии с Владимиром Путиным в Гостином дворе ведущие федерального канала «Россия 1» спросили известных россиян, о чем они спросят президента.

Перед началом прямой линии с Путиным, 20 июня 2019 год.
Перед началом прямой линии с Путиным, 20 июня 2019 год.
kremlin.ru

Так, олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что во время прямой линии с Владимиром Путиным хочет спросить президента о возможности проведения в России чемпионата мира по фигурному катанию.

В студии находится и популярный актер Сергей Петров <прославился в сериале «Полицейский с Рублевки>. Его ведущие представили как главного героя фильма «Т-34». Артист сказал, что его интересуют проблемы родного города — Переславля-Залесского Ярославской области. И заметил, что сегодня в провинции существует ряд проблемных вопросов. Малым городам необходимо помогать, уверен актер. Эту тему стоит развивать, а также улучшать ситуацию в селах и деревнях страны.

В студии также находится известный футболист, герой ЧМ-2018 по футболу Артем Дзюба и главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов.

20 июня в Гостином дворе проходит 17-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость