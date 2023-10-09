Аллу Пугачеву с Галкиным* заметили в аэропорту Израиля

В сети появились сообщения, что Пугачева и Галкин улетают из Израиля из-за обстрелов страны, указывает Газета.Ru.

Сами звезды этого не подтвердили. Но и не опровергли.

Ранее шоумен рассказал о ситуации в Израиле. Галкин признался, что проснулся от звуков сирен. По мнению юмориста, это тяжелое время для Израиля. Но эта страна победит, уверен Галкин.

Вскоре под постом Галкина появилось много хейтеров, призывающих мужчину «идти защищать свою родину». Позднее юморист закрыл комментарии под записью.

Также сообщалось, что певица Глюкоза застряла в бомбоубежище в Тель-Авиве. Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы) с двумя дочками и мужем поехала на концерт Бруно Марса в Израиль, но вместо шоу ей пришлось прятаться из-за угрозы обстрелов.

Глюкоза с семьей находится в бомбоубежище, они ушли туда как только услышали сирену.

*признан иностранным агентом в РФ