Алтай вошел в десятку регионов России с самым неэффективным управлением

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовили рейтинг регионов России с самым неэффективным управлением, пишут « Ведомости ».

В докладе отмечается, что эффективность управления регионами в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом — средний балл эффективности «упал» с 0,619 до 0,595 (это худший результат за весь период наблюдений).

Авторы рейтинга уверены, что такая тенденция отражает проблемы, возникшие в системе регионального управления после выборов президента в 2018 году.

К примеру, у федерального центра стало возникать много претензий по поводу реализации в регионах национальных проектов и майского указа президента, а также реформ в социальной, экологической и других сферах.

«В самом губернаторском корпусе усилилось расслоение между „успешными управленцами, решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи“, и руководителями, которые „отстали от времени“», — пишет издание со ссылкой на материалы исследования.

Снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Российской Федерации. При этом в 2018 году это коснулось 36 территорий.

Среди регионов СФО в списке «худших» оказались Республики Алтай и Хакасия, а также Новосибирская область.

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Как отмечает «Тайга.инфо», рейтинг Новосибирской области составил 0,465, Республики Алтай — 0,461, Хакасии — 0,428. Примечательно, что Новосибирская область впервые попала в последнюю десятку, потеряв по сравнению с 2018 годом семь позиций.

Гендиректор АПЭКа Дмитрий Орлов уверен, что снижение показателей объясняется скудностью и ограниченностью ресурсов регионов.

«Очевидны претензии центра в связи с реализацией нацпроектов. Заметно и снижение активности внутриполитического блока региональной власти после президентской кампании», — пояснил Орлов.

Рейтинг эффективности управления рассчитывался исходя из данных по трем блокам — политико-управленческого, социального и финансово-экономического.

В первом блоке оцениваются общественная поддержка губернатора и отношения с федеральным центром, во втором- экспертные оценки по нескольким направлениям социальной политики (здравоохранение, образование, межнациональные отношения, инфраструктура и ЖКХ).

В третьем — эффективность экономического управления и бюджетной политики, а также успехи в улучшении инвестиционного климата.