Алтайские депутаты сохранят выплаты себе, но будут отчитываться за расходы

На ближайшей сессии 26 июня депутаты краевого заксобрания пересмотрят систему ежемесячных выплат себе. В январе, напомним, прокуратура края вынесла протест: в ведомстве посчитали, что само понятие компенсации предполагает отчётность, а парламентарии ее не сдавали.

Сейчас все депутаты, работающие на непрофессиональной основе, то есть не за зарплату, ежемесячно получают около 30 тысяч рублей.

Согласно предлагаемым поправкам, ежемесячная компенсация сохранится, но на все расходы, связанные с работой депутата, нужно будет предоставить финансовые документы для отчёта.

При этом, по словам Андрея Осипова, главы правового комитета краевого заксобрания, сумма компенсации не превысит действующую. То есть даже если траты депутата на округе превысят 30 тысяч, компенсировать большую сумму он не сможет.

Андрей Осипов,

председатель комитета по правовой политике:

Расходов бывает иногда достаточно много — у тех, кто работает на округе. И часто расходы значительно превышают ту сумму компенсации, которую мы получаем. Могу привести пример. 1 июня в селе Акутиха Быстроистокского района каждый год проводится праздник казачьей песни в честь святителя Макария. Один из коллективов, из самой Акутихи возглавляет Николай Иванович Илясов. Он обратился ко мне с просьбой обновить костюмы. Цена вопроса- 30 тысяч. И это не единственны расходе в мае!

По словам Осипова, в конце года депутаты утвердят порядок выплат, в том числе определят список документов и направления расходов, которые подлежат компенсации. Пока их ориентировочно 13.

Вместе с тем, сейчас, по данным altapress.ru, депутаты не исключают и другой вариант решения проблемы с выплатами — организовать дополнительную ставку помощника. Впрочем, сейчас он лишь на рассмотрении.