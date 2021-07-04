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Политика

Алтайские депутаты «Единой России» срочно ставят себе прививки от коронавируса

Алтайские депутаты-единороссы активно проходят вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное отделение партии.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Александр Романенко и Сергей Серов.
Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Александр Романенко и Сергей Серов.
Анна Зайкова

В частности, прививки себе успели поставить председатель АКЗС Александр Романенко, председатели социального и правового комитетов Татьяна Ильюченко и Денис Голобородько, а также председатель комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов.

Ранее прививку от CJVID-19 поставил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который уже точно возглавит партийный список «ЕР» на сентябрьских выборах в АКЗС.

По этому случаю в партии даже шутят: «Кто от ковида не привит, в сентябре не победит». Но на самом деле можно предположить, что «едроссовцы» готовятся к массовым встречам со своими избирателями. Кстати, согласно указу все того же губернатора, численность участников таких встреч не должна превышать 50 человек.

Депутат АКЗС Александр Демин сообщил, что к вакцинации относится максимально положительно. «Моя мама — сельский фельдшер, поэтому все прививки, которые положено было сделать, я получал в первых рядах. У меня ветеринарное образование: вирусологию изучал, как правильно стимулировать иммунитет — знаю. Считаю, что прививка — самый эффективный способ защитить себя и других от ковида», — приводит слова Демина сайт регионального отделения партии.

Напомним, что выборы в Госдуму и АКЗС пройдут 19 сентября.

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