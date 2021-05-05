Алтайские депутаты не могут набраться ответственности и собраться на сессию

Депутаты Каменского района не смогли собраться на сессию, чтобы принять Устав района и положения о контрольно-счетной палате, пишут « Каменские известия ».

41-я сессия райсобрания была внеочередной, в повестке значилось всего два вышеуказанных вопроса. Проект Устава приняли в конце марта, но он не прошел проверку в минюсте с отрицательным заключением, проблему взяли на особый контроль в крае.

Руководство райсобрания было вынуждено экстренно созвать сессию и обеспечить высокую явку.

Решения, касающиеся Устава, могут быть приняты числом голосов не менее двух третей от общей численности представительного органа. Для Каменского района это 13 депутатов.

На сессию пришло 12 человек, причем причины неявки некоторых уважительные, а некоторых — непонятны.

На заседание не явились четыре народных избранника: Лариса Кригер и Сергей Широков по уважительной причине, остальные без — Евгений Найден и Андрей Сурмин. Это указано на сайте администрации района.

«Учитывая важность вопроса, это можно назвать безответственным бездействием, ставящим под сомнение соответствие личности статусу. Руководству Райсобрания, видимо, не хватило, что называется, харизмы для убеждения коллег», — пишет местная газета.

Сессия не состоялась, но политический куратор Каменского района Максим Герберт предложил депутатам не разбегаться, а обсудить, как и что необходимо изменить в проекте. На словах присутствующие договорили проголосовать за приведенный в соответствие проект Устава и положение.