Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Алтайские депутаты предложили районным главврачам выступать с отчетами

В АКЗС предложили главврачам районных больниц выступать перед местными депутатами с отчетами, чтобы доносить до людей реальное положение дел. Речь об этом шла на совещании в краевом минздраве.

Медсестры и врачи в Камне-на-Оби.
Медсестры и врачи в Камне-на-Оби.
altapress.ru

Председатель парламента региона Александр Романенко считает, что негативная реакция со стороны местных властей и со стороны граждан возникает из-за недостатка информации от управленцев и медиков.

Министерству здравоохранения предложили публично, в том числе и в СМИ, аргументировать свою позицию по важным для общественности темам.

«Почему бы, например, главврачам районных больниц раз в год не выступать перед депутатами районных советов депутатов? В лице местных депутатов они могли бы рассказывать населению об актуальном состоянии медучреждения, своих успехах и проблемах. Когда люди слышат нормальные аргументы, то чаще всего относятся с понимаем даже к сложным ситуациям. Уверен, многие вопросы снимались бы автоматически», — цитирует председателя правового комитета АКЗС Андрея Осипова пресс-служба парламента.

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов поддержал эту идею. Такой подход, а также регулярное участие главврачей в оперативных совещаниях у глав районов действительно позволят эффективнее реализовывать государственную политику в сфере здравоохранения, посчитал он.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость