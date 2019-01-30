Алтайские депутаты предложили районным главврачам выступать с отчетами

В АКЗС предложили главврачам районных больниц выступать перед местными депутатами с отчетами, чтобы доносить до людей реальное положение дел. Речь об этом шла на совещании в краевом минздраве.

Председатель парламента региона Александр Романенко считает, что негативная реакция со стороны местных властей и со стороны граждан возникает из-за недостатка информации от управленцев и медиков.

Министерству здравоохранения предложили публично, в том числе и в СМИ, аргументировать свою позицию по важным для общественности темам.

«Почему бы, например, главврачам районных больниц раз в год не выступать перед депутатами районных советов депутатов? В лице местных депутатов они могли бы рассказывать населению об актуальном состоянии медучреждения, своих успехах и проблемах. Когда люди слышат нормальные аргументы, то чаще всего относятся с понимаем даже к сложным ситуациям. Уверен, многие вопросы снимались бы автоматически», — цитирует председателя правового комитета АКЗС Андрея Осипова пресс-служба парламента.

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов поддержал эту идею. Такой подход, а также регулярное участие главврачей в оперативных совещаниях у глав районов действительно позволят эффективнее реализовывать государственную политику в сфере здравоохранения, посчитал он.