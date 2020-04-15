Алтайские депутаты присоединились к оказанию помощи медучреждениям края в борьбе с коронавирусом

Депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании окажут помощь медработникам и учреждениям здравоохранения. Партийцы также подчеркивают важность объединить усилия бизнеса и общества для поддержки здравоохранения в сложных условиях пандемии.

Советом фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании принято решение оказать поддержку учреждениям здравоохранения, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Совет руководителей фракций «Единая Россия» также обратится к коллегам в представительных органах и предприятиям региона с просьбой поддержать семьи врачей, которые задействованы в лечении больных коронавирусом, а также учреждения здравоохранения.

Больницам нужны дополнительные средства защиты, медикаменты и другие предметы, необходимые в лечении и диагностике в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Сергей Приб,

председатель Совета руководителей фракций ЕР Алтайского края:

— Безусловно, руководство министерства здравоохранения Алтайского края и непосредственно медучреждений, делают все возможное и необходимое, чтобы обеспечить необходимыми средствами защиты и лекарствами, другими расходными материалами. Но темпы, с которыми может распространяться инфекция, а также повышенная необходимость ускорить выявление больных и их лечение, показывают важность дополнительного оснащения медработников и учреждений. Поэтому мы объединяем свои усилия и призываем всех наших коллег вне зависимости от политической принадлежности оказать помощь медучреждениям, задействованным в борьбе с коронавирусом. Социально ответственный бизнес, уверен, в меру возможностей подключиться к этой помощи.

Сергей Приб привел пример депутатов Госдумы от Алтайского края Александра Прокопьева, Натальи Кувшиновой и Даниила Бессарабова, а также депутатов АКЗС Вадима Смагина и Дмитрия Аганова, которые уже направили маски, респираторы, защитные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства тем, кто больше контактирует с жителями региона и оказывает медицинскую помощь.

Александр Лазарев,

доктор медицинских наук , профессор , председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке:

— В первую очередь медработникам нужны расходные материалы и средства индивидуальной защиты: это маски и респираторы, защитные костюмы, антисептики. Это все есть в медучреждениях, но необходимо больше. Ведь на медиках сейчас лежит, возможно, самая большая нагрузка за последнее время — чем более высокими темпами будет происходить выявление возможных зараженных и лечение больных, тем быстрее удастся побороть инфекцию.

Помочь можно, передав средства защиты и медикаменты в Алтайское региональное отделение «Единой России», откуда все будет распределено с помощью Минздрава Алтайского края по медучреждениям региона. Также возможно перечислить денежные средства на реквизиты Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Виктор Зобнев,

президент Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития , депутат Госдумы:

— Мы уже поддерживаем врачей и их семьи, помогаем медучреждениям в оснащении всем необходимым. Но если к нам подключатся как можно больше других предприятий, общественников и граждан, то, уверен, мы сможем быстрее преодолеть нынешнюю ситуацию