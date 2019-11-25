Алтайские депутаты скорректируют себе сроки подачи точных сведений о доходах

На предстоящей сессии АКЗС депутаты уточнят механизмы работы комиссии, которая контролирует достоверность сведений о доходах. В частности, парламентарии планируют дать членам комиссии право устанавливать, уважительная ли была причина непредставления деклараций, а также разграничат сроки проверок и уточнения данных.

Законопроект разработал комитет АКЗС по правовой политике. Он предлагает уточнить состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, сообщает пресс-служба краевого парламента.

В нее должны входить председатель АКЗС, председатель комитета по правовой политике, председатель мандатной комиссии, по одному представителю от каждой фракции, а также руководитель и специалист подразделения по вопросам профилактики коррупционных правонарушений аппарата АКЗС.

Документ также предлагает расширить перечень решений комиссии по результатам проведения проверки деклараций. Так, члены комиссии смогут признавать причины непредставления депутатом сведений о доходах объективными и уважительными или же неуважительными. В последнем случае комиссия порекомендует депутату все-таки предоставить сведения.

Кроме того, предлагается разграничить сроки подачи уточненных сведений для депутатов, избранных на основных и на дополнительных выборах, скорректировать сроки принятия решения о проведении проверки и увеличить сроки подачи информации о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений.