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Политика

Алтайские депутаты соберутся на внеочередную сессию

Председатель АКЗС Александр Романенко назначил внеочередную сессию заксобрания, чтобы рассмотреть поправку к Конституции, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Сессия АКЗС.
Сессия АКЗС.
Анна Зайкова.

Сорок первая сессия состоится 12 марта. Распоряжение об этом Александр Романенко подписал 6 марта.

В повестке будет всего один вопрос — «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Докладчиком выступит председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Проект закона подготовлен на основании предложений, представленных рабочей группой по поправкам в Конституцию. Речь идет, в частности, об изменении требований к должностным лицам. Закон запретит им иметь иностранное гражданство либо вид на жительство за границей.

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